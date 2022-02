SMI: Ziel nach Pause bei 12’500

Der Swiss Market Index befindet sich in einer Erholungsbewegung, die im Idealfall sogar noch mehrere hundert Punkte Potenzial hat.

Der SMI bewegt sich auf die stark gehandelte horizontale Wendezone bei 12’500 / 12’600 Punkten zu, an der die Luft aus technischer Sicht erstmals wieder dünner wird. Schon jetzt ist er am oberen Rand seines kurzfristigen, aus vergangenen Schwankungen ermittelbaren Bewegungsbandes (rot) angekommen, was eine Verlangsamung oder sogar eine Unterbrechung der jüngsten Aufwärtswelle deutlich wahrscheinlicher macht.