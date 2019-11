SMI: Zielbereich rückt näher

Besser könnte der Auftakt kaum verlaufen: Mit einem frischen Rekord ist der SMI (SMI 10487.92 0.18%) in die Handelswoche gestartet und schloss im Bereich des Tageshochs. Auf den ersten Blick sind dies auch gute Voraussetzungen für weiter steigende Kurse. Horizontale und zugleich bestätigte Verkaufsbereiche kann es nicht geben. Allerdings lotet der Markt nun auch wieder die statistischen Grenzen aus. Der nördliche Extrembereich des Prognosekorridors (dunkelgrau) beginnt oberhalb von 10’480 und reicht bis 10’560. Auch an der in Sichtweite liegenden 10’500er-Schwelle dürften Marktteilnehmer wieder Gewinnmitnahmen vornehmen. Ein deutlicher Anstieg über das runde Kursniveau erscheint daher zumindest im heutigen Tagesverlauf zu ambitioniert.

Aus der Vogelperspektive kommt ein weiterer limitierender Faktor hinzu. Bei 10’600 verlaufen eine obere Aufwärtstrendlinie (grau) sowie der mittelfristige Schwankungskorridor (blau). Eine erneute Atempause ist daher zu erwarten (grüner Kreis), bevor der nächste Nachfrageschub einsetzt. Stärkere Verluste zeichnen sich hingegen vorerst nicht ab. Die nächste relevante Wendezone auf der Unterseite liegt im Bereich des Ausbruchsniveaus bei 10’100 (roter Kreis).