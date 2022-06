SMI schliesst etwas fester

(AWP/Reuters) Das Geschehen war am Berichtstag stark vom Ölpreis geprägt. Der teilweise Boykott der EU von russischem Öl verlieh dem Preis des «Schwarzen Goldes» neuen Aufwärtsschub, nachdem er zuvor – angesichts des anstehenden Treffens des Ölkartells Opec+ – deutlich unter Druck geraten war und so die Märkte angeschoben hatte.

Anleger hatten auf eine deutliche Ausweitung der täglichen Fördermenge spekuliert. Tatsächlich wird die Fördermenge im Juli und August erhöht. Insgesamt bewegte sich der Handel aber in eher ruhigen Bahnen und die Umsätze hielten sich laut Händlern kurz vor dem langen Pfingstwochenende in Grenzen. Wegen der britischen Thronfeierlichkeiten bleibt der Handel an der Börse in London heute und morgen geschlossen. Damit fehlten wichtige Impulsgeber, hiess es weiter.

Der SMI (SMI 11'550.20 +0.49%) schloss 0,49% fester auf 11’550,20 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg um 0,86% auf 1805,08 und der breite SPI (SXGE 14'830.45 +0.48%) um 0,48% auf 14’830,45 Punkte. Von den 30 SLI-Werten zogen 22 an und acht gaben nach.

Nach oben ging es mit baunahen Werten wie Sika (SIKA 269.10 +3.82%), Geberit (GEBN 531.40 +1.92%) und Holcim (HOLN 47.77 +0.84%). Sie profitierten von einem positiven Ausblick des französischen Mitbewerbers Saint-Gobain (SGOp 57.31 +4.79%).

Händler stellten zudem Kursgewinne bei vielen europäischen Medtechaktien fest. In der Schweiz verteuerten sich Alcon (ALC 73.04 +2.93%) um 2,9%, Straumann (STMN 118.30 +2.11%) um 2,1%, Sonova (SOON 337.00 +2.00%) um 2,0%. Lonza (LONN 571.80 +1.53%) stiegen um 1,5%; die Luxusgüterwerte Richemont (CFR 109.10 +2.68%) und Swatch Group (UHR 251.50 +2.69%) wurden ebenfalls gekauft.

Leichter präsentierten sich die Banken Credit Suisse (CSGN 6.65 -0.12%) und UBS (UBSG 18.07 -0.17%) . Dafür wurden Partners Group (PGHN 1'009.00 +1.69%) nach dem Fall unter die Marke von 1000 Fr. wieder fleissig gekauft.

Defensive Werte wie Nestlé (NESN 114.74 -0.30%), Novartis (NOVN 85.60 -0.67%) oder Swisscom (SCMN 566.60 -0.28%) wurden am Berichtstag abgestossen und waren dem hiesigen Börsenplatz ein Klotz am Bein. Roche stiegen hingegen leicht um 0,2%. Das Unternehmen hatte am Morgen den Abschluss eines Lizenzabkommens für einen Krebs-Kandidaten gemeldet.

Ganz am Ende der Blue-Chips-Rangliste büssten Temenos (TEMN 90.48 -0.70%) 0,7% ein. Spekulativ aufgebaute Titel- und Derivatpositionen würden wieder auf den Markt geworfen, weil laut Händlern M&A-Spekulationen versanden, hiess es dazu.

Andere Aktien im Techsektor schnitten besser ab. Logitech (LOGN 58.76 +0.51%) etwa schlossen 0,5% fester. Eine Senkung der Gewinnprognosen durch den US-Softwaregiganten Microsoft belastete die Papiere der Mäuseherstellerin am Nachmittag nur vorübergehend. VAT Group (VACN 283.20 +1.43%) kletterten in der Schlussauktion gar um 1,4%. Über weite Strecken des Tages hatten die Valoren zu den schwächsten gehört, belastet von einem zurückhaltenden Analystenkommentar und einer Kurszielreduktion aus dem Hause UBS.

Auf den hinteren Reihen gehörten Spice (SPCE 15.80 +4.64%) (+4,6% auf 15,80 $) zu den grossen Gewinnern. Hauptaktionär GP Swiss will die Beteiligungsgesellschaft ganz übernehmen und bietet 16,25 Dollar je Aktie.

OC Oerlikon (OERL 7.57 +2.16%) verteuerten sich um 2,2%. Der Industriekonzern hat sein Geschäft in Russland an lokale Betreiber verkauft. In einem Interview mit AWP bestätigte Konzernchef Michael Süss ausserdem die im März gemachten positiven Prognosen.

U-Blox (UBXN 97.20 +1.67%) setzten den Aufwärtstrend fort, der kürzlich eingesetzt hatte, als das Unternehmen die Guidance erhöht hatte.

Unter Druck standen am anderen Ende Santhera (SANN 1.22 -9.62%). Händler verwiesen auf die Mitteilung, dass sich das Unternehmen bei fälligen Zahlungen etwas Luft verschafft habe, aber weiteres Kapital brauche. Da Santhera in den letzten Jahren schon etliche Finanzierungsrunden durchgeführt habe, komme eine solche Nachricht eben schlecht an, hiess es.

US-Börsen im Zeichen von steigenden Ölpreisen

Die US-Börsen sind am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet. Die technologielastige Nasdaq allerdings erholte sich rasch und pendelte im frühen Handel dann richtungslos zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Wieder steigende Ölpreise, die zuvor stark unter Druck geraten waren, sowie schwächer als erwartet ausgefallene Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor im Mai drückten auf die Stimmung.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,55% auf 32’631,35 Punkte und gab damit den dritten Handelstag in Folge nach. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der nun 0,18% auf 4093,78 Punkte einbüsste. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 (NDX 12'548.36 -0.74%) legte indes zuletzt um 0,22%auf 12’575,15 Zähler zu.

In der Privatwirtschaft der USA wurden laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im vergangenen Monat deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der ADP-Bericht gilt als wichtiger Indikator für die am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktdaten der Regierung.

Mit Blick auf die Ölpreise wurde kurz vor dem US-Börsenstart bekannt, dass sich die Europäische Union (EU) auf einen teilweisen Boykott von russischem Öl geeinigt hat. Das verlieh den Preisen am Ölmarkt neuen Aufwärtsschub, nachdem sie zuvor – angesichts des anstehenden Treffens des Ölkartells Opec+ – deutlich unter Druck geraten waren. Anleger hatten hier auf eine deutliche Ausweitung der täglichen Fördermenge spekuliert.

Tatsächlich wird die Fördermenge im Juli und August von 430’000 Barrel täglich im Juni auf dann 650’000 Barrel pro Tag erhöht, wie die Opec+ schliesslich bekannt gab. Der Mitteilung war ausserdem zu entnehmen, dass Russland trotz des angekündigten EU-Embargos auf russisches Öl auch weiterhin an den Fördervereinbarungen teilnimmt.

Im Dow zählten die Aktien von Microsoft zu den schwächsten Werten mit minus 2,5%. Ungünstige Wechselkurse stimmen den Softwarekonzern für das laufende Quartal vorsichtiger. Vor diesem Hintergrund wird nun mit zusätzlichen Belastungen von fast einer halben Milliarde US-Dollar beim Umsatz und einer Viertelmilliarde beim Gewinn gerechnet.

An der Nyse büssten zudem Ciena 6,2% ein, denn der Telekomkonzern enttäuschte mit seinen Margen und entsprechend auch dem Quartalsergebnis je Aktie. Für JPMorgan ist nun der Jahresausblick zentral und hier insbesondere die Prognose für das Umsatzwachstum.

Noch kräftiger abwärts ging es für die Anteile von Hewlett Packard Enterprise , die um 7,2% absackten. Das Informationstechnikunternehmen verfehlte im vergangenen Quartal die Gewinnerwartungen und senkte den Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr.

Dagegen sprangen die Aktien von Chewy um 16,6% hoch. Der Online-Händler für Haustierbedarf habe mit seinen Quartalszahlen die vorab gedämpften Erwartungen der Anleger übertroffen, schrieb Analyst Steven Shemesh von der kanadischen Bank RBC in einer ersten Reaktion.

Euro legt zu

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag deutlich zugelegt und ist am Nachmittag über 1,07 $ gestiegen. Zuletzt wurde er wieder etwas tiefer bei 1,0703 $ gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwa einen halben Cent niedriger notiert.

Die europäische Gemeinschaftswährung profitierte von einer Schwäche des US-Dollars und kletterte zeitweise bis auf ein Tageshoch bei 1,0718 $. Die Weltleitwährung US-Dollar geriet aufgrund der allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten unter Druck, auch zum Schweizer Franken. Zuletzt notierte der Dollar bei 0,9607 Fr.

Der Euro hat sich gegenüber dem Franken derweil nur wenig bewegt. Die überraschend hohen Inflationsraten in der Schweiz hatten nur kurzzeitig zu grösseren Ausschlägen geführt. Am Nachmittag liegt der Kurs bei 1,0283 Fr und damit wieder etwa so hoch wie am Morgen.

Am Nachmittag verstärkte sich der Druck auf den Dollar. In den USA wurden teilweise enttäuschende Konjunkturdaten veröffentlicht. So ist die Zahl neuer Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft stark zurückgegangen. Im Mai wurden nach Angaben des Arbeitsmarktdienstleister ADP 128’000 neue Stellen geschaffen, während der Markt einen Zuwachs um 300′ 000 erwartet hatte. Ausserdem ist der Auftragseingang in den amerikanischen Industriebetrieben im April schwächer als erwartet ausgefallen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85195 (0,85158) britische Pfund, 138,72 (138,68) japanische Yen und 1,0264 (1,0305) Schweizer Franken fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1867 US-Dollar gehandelt. Das waren 21 Dollar mehr als am Vortag.