SMI: Zitterpartie hält an

Es ist weiterhin unklar, ob der Swiss Market Index sich an der zuletzt stark gehandelten 11’500er-Marke länger stabilisieren kann.

Der durch hohe Umsätze (blauer Kreis) auffallende Bereich um 11’500 Punkten stellt die nächstgelegene kurzfristige Stabilisierungszone für den SMI dar. In den Vortagen kam es hier zu einem zumindest vorläufig bodenbildend wirkenden Kaufinteresse. Gleichzeitig bildet aber ein an den jüngsten Zwischenhochs um 11’800 messbarer Abgabedruck ein Gegengewicht auf der Oberseite. Die Ausbruchsrichtung ist noch unklar, angesichts der eher negativen Tendenz im übergeordneten Zeitfenster ist ein erneuter Einbruch in Richtung 11’200 / 11’300 minimal wahrscheinlicher als eine Erholung an die nächstfolgende Volumenspitze um 12’000 / 12’050 Punkte.