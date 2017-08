SMI: Zu früh gefreut

Der Sprung des SMI (SMI 9012.52 -0.21%) über die 9150er-Marke war – und ist nach wie vor – ein sehr positives Zeichen. Die wiederholten Verkäufe auf diesem Niveau in den Vormonaten sind damit vorbei, was den Weg für einen weiteren Anstieg in Richtung 9500 frei macht. Doch diese Prognose bekommt durch die jüngste Entwicklung am Markt einen eher langfristigen Charakter, die kommenden Wochen dürften anders verlaufen. Denn statt Anschlusskäufe folgten starke Gewinnmitnahmen, der Index brach in der Folge sogar unter seinen kurzfristigen Aufwärtstrend (blau) ein. Im Idealfall folgt nun eine Fortsetzung der vorausgegangenen mehrmonatigen Seitwärtsbewegung zwischen rund 8780/8840 und 9090/9150 Punkten.

Der Markt ist nach dem Ausverkauf der Vorwoche nun am unteren Rand seines statistischen Prognose-Korridors (graue Fläche) angekommen. Weitere Verluste sind damit vorläufig unwahrscheinlich, eine Stabilisierung mit Käufen zurück bis 8950 oder idealerweise sogar 9050 ist zu erwarten. Danach muss jedoch auch eine weitere Verkaufswelle in Richtung der 8700er-Marke mit einkalkuliert werden, bevor sich der langfristige Aufwärtstrend nach den traditionell schwachen Sommerferien schliesslich wieder durchsetzen sollte.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.08 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 20.97 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 9.29 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 11.96

