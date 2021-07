SMI schaltet zum Wochenschluss auf Konsolidierung

(AWP) Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren zum Wochenschluss mit ihren Engagements zurück. Die Berichtssaison ist mit zahlreichen Quartalsbilanzen einmal mehr zwar das Hauptthema. Wie Händler aber betonen, reicht es oft nicht mehr aus, die Erwartungen einfach übertroffen zu haben. Gerade bei den grossen Technologieunternehmen habe man gesehen, dass die sogenannten Flüsterschätzungen am Markt noch optimistischer sind, als die durchschnittlichen Analystenerwartungen. In einem solchen Spannungsfeld reiche es dann kaum mehr aus, besser als der Konsens zu sein. Das haben auch hierzulande einige Titel in den letzten Tagen zu spüren bekommen.

Darüber hinaus sorgen die erneuten Kursverluste in Asien für einen Stimmungsdämpfer. Die Erholung an den chinesischen Börsen scheine bereits wieder beendet zu sein, heisstes im Handel. «Offenbar trauen die Investoren den Lippenbekenntnissen der Regulierungsbehörden nicht über den Weg», kommentiert ein Börsianer. Darüber hinaus sei Covid-Thema derzeit zwar nicht mehr so omnipräsent, jedoch längst nicht vorbei. Auf Konjunkturseite gab es bereits erste BIP-Daten zum zweiten Quartal aus Deutschland und Italien. Im Handelsverlauf folgen noch die US-Konsumausgaben. Gerade die US-Daten dürften die Anleger nach dem erneuten Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu einer ultra-lockeren Geldpolitik genau beäugen.

Der SMI (SMI 12'116.20 +0.24%) notiert gegen 11:15 Uhr noch um 0,10% tiefer auf 12’075,12 Punkten. Von seinem bisherigen Tagestief knapp unter der 12’000-er-Marke hat sich das Barometer seit Eröffnung sukzessiv abgesetzt. Für die Gesamtwoche zeichnet sich damit für den Leitindex zwar ein kleines Minus ab, auf Monatssicht steuert er dagegen auf ein knappes Plus zu.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,13% auf 1958,72 und der umfassende SPI (SXGE 15'578.73 +0.29%) 0,06% auf 15’525,09 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Dass der Markt seine anfänglichen Verluste nach und nach abschüttelt, verdankt er vor allem den beiden Pharma-Schwergewichten Roche (ROG 350.20 +0.75%) (+0,2%) und Novartis (NOVN 83.95 +0.51%) (+0,1%). Schwergewicht Nummer drei, Nestlé (NESN 114.62 +0.81%) (-0,2%), hinkt dagegen noch etwas hinterher.

Deutlicher abwärts geht es für Swiss Re (SREN 81.82 -3.47%), Adecco (ADEN 54.68 -2.5%) und Clariant (CLN 18.76 -1.37%), die mit -2,6 bis -1,4% die Schlusslichter unter den Blue Chips stellen. Dabei haben Swiss Re am Morgen mit den vorgelegten Zahlen die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertroffen. Händler sprechen angesichts der Kursgewinne im Vorfeld von Gewinnmitnahmen.

Clariant hatte zusammen mit Adecco ebenfalls in dieser Woche Zahlen vorgelegt und besser als erwartet abgeschnitten. Clariant gehörte am gestrigen Donnerstag aber zu jenen Fällen, bei denen gute Zahlen alleine für eine positive Kursreaktion nicht ausreichten. Bei Adecco wiederum sorgt ein vorsichtiger RBC-Kommentar zu der AKKA-Übernahme für Zurückhaltung.

Die weiteren Verlierer wie Richemont (CFR 116.40 -0.47%) (-0,7%), Partners Group (PGHN 1'554.00 -0.26%) (-0,5%), Straumann (STMN 1'671.50 +0.12%) (-0,5%) oder Sonova (SOON 356.60 +0.79%) (-0,4%) stammen zwar aus den unterschiedlichsten Branchen, gehören aber mit Kursgewinnen von mindestens 46% zu den grossen Gewinnern in diesem Jahr, bei denen Anleger zu Wochenschluss noch etwas Kasse machen.

Der Zementhersteller Holcim (HOLN 53.24 -0.89%) (-0,5%) wiederum hat ebenfalls am Morgen Zahlen vorgelegt, die durch die Bank besser als erwartet ausgefallen sind. Die Titel könnten sich dem insgesamt schwächeren Markt nicht entziehen, heisst es im Handel.

Etwas uneinheitlich präsentiert sich am Vormittag die Finanzbranche. Neben Partners Group und der Swiss Re fallen auch die Aktien der Zurich, Swiss Life (SLHN 467.40 -0.4%) und UBS (UBSG 14.98 -0.13%) zwischen 0,6 und 0,2% zurück. Dem stehen Kursgewinne von 0,1 bei Julius Bär (BAER 60.10 +0.17%) und +0,4% bei der CS gegenüber. Die CS war am Vortag nach Zahlen zeitweise deutlich unter Druck geraten.

Von den Unternehmen mit Zahlen legen mittlerweile nur AMS (+0,5%) zu. Der Sensorhersteller hat im zweiten Quartal die Erwartungen erfüllt. Der angehobene Ausblick sei zwar erfreulich, falle aber im Vergleich zu Mitbewerbern eher mager aus.

Noch deutlicher als AMS gewinnen Logitech (LOGI 99.50 +1.61%) (+1,7%) hinzu. Auch bei Kühne+Nagel (+1,1%), Lonza (LONN 702.00 +1.36%) (+1,0%) und Schindler (SCHP 295.20 +1.3%) (+0,8%) greifen Investoren zu.

Im breiten Markt können unterdessen Forbo (FORN 1'952.00 +1.88%) (+3,3%) mit ihren Zahlen punkten, während Phoenix Mecano (PM 462.50 +2.78%) (+2,2%) den Markt auf gute Zahlen vorbereitet hat.

Cosmo (COPN 85.70 -1.72%) (-2,0%) fallen dagegen nach Halbjahreszahlen zurück.

Devisen: Euro steigt über 1,19 $- EUR/CHF wenig verändert

Der Euro hat am Freitag zugelegt und ist über die Marke von 1,19 $ gestiegen. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1903 $, nachdem sie zuvor bis auf 1,1910 $ geklettert ist.

Zum Franken hat sich der Euro dagegen kaum verändert und notiert auf 1,0770 nach 1,0775 im frühen Handel. Hingegen sinkt der Dollar auf 0,9048 Fr. nach 0,9071 Fr. um 7 Uhr und steht somit wieder auf dem Niveau vom Vorabend (0,9056 Fr.).

Unterstützung erhält der Euro vor allem vom Dollar, der schwächer tendiert. Zuletzt wurden die Verluste aber wieder etwas aufgeholt.

Wachstumsdaten aus der Eurozone fielen robust aus, bewegten die Devisenkurse aber nicht besonders stark. Der Währungsraum insgesamt und seine Mitgliedstaaten erholten sich im Frühjahr von den schwachen Wintermonaten. Analysten führten die Entwicklung vor allem auf geringere Corona-Beschränkungen zurück, wovon vor allem die Dienstleister profitierten.

In den USA folgen am Nachmittag ebenfalls einige Daten von Belang. Im Mittelpunkt stehen Zahlen zur Preisentwicklung und zur Verbraucherstimmung.

Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.98 -1.06%) kostete gegen Mittag 75,88 $. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 73.52 +0.34%)) fiel um 26 Cent auf 73,36 $. Die Preise lagen damit klar unter ihren Anfang Juli erreichten Mehrjahreshochs.

Für Belastung sorgt am Ölmarkt aktuell immer mal wieder die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Insbesondere in Asien haben einige Länder wieder schärfere Gegenmassnahmen ergriffen und die Beschränkungen des öffentlichen Lebens verstärkt. Hierdurch wird die Konjunktur und damit auch die Erdölnachfrage belastet. Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 5.42 -0.61%) wies allerdings drauf hin, dass der Ölmarkt die Zahl der Neuinfektionen «nicht mehr mit derselben Besorgnis betrachtet wie noch Anfang letzter Woche».

Ab dem kommenden Sonntag wird dem Markt mehr Rohöl zur Verfügung stehen. Dann werden die in dem Ölverbund Opec+ zusammengefassten Förderstaaten ihre Produktion wie zuletzt beschlossen ausweiten. Ab August werden täglich weitere 400 000 Barrel zu Tage gefördert. «Knappheitssorgen sollten am Ölmarkt daher eigentlich nicht aufkommen», kommentierte Experte Fritsch.

USA

Die US-Börsen erreichten am Donnerstag neue Rekordhochs. An den Märkten haben sich die Sorgen um eine übermässig hohe Inflation und ein frühzeitiges Ende der lockeren Geldpolitik gelegt. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass es noch dauere, bis die US-Notenbank ihre Anleihenkäufe zurückfahre.

Der Dow Jones Industrial (+0,4%) stieg auf 35’084 Punkte. Der S&P 500 (+0,4%) schloss auf 4419 Punkte. Und der Technologieindex Nasdaq 100 (+0,2%) erreichte 15’048 Punkte.

Ein schwächerer Ausblick für das Gesamtjahr belastete die Kurse von Facebook (–4%). Der Zahlungsanbieter Paypal (–6,2%) vermeldete einen niedrigeren Gewinn im vergangenen Quartal.

Der Chipproduzent Qualcomm (+6%) überzeugte mit seinen Quartalszahlen.

Autohersteller Ford (+3,8%) erhöhte sein Gewinnziel für das Gesamtjahr. Der Pharmakonzern Merck (–1,4%) enttäuschte mit seinem Quartalsergebnis.

Ein Medienbericht, gemäss dem sich der chinesische Fahrdienstvermittler Didi (+11,3%) von der US-Börse verabschieden wird, liess die Aktie kurzfristig um etwa 50% steigen. Der Kursgewinn reduzierte sich jedoch, als Didi den Bericht dementierte.

Die Neukotierung des Fintech Robinhood lief enttäuschend ab – die Aktie schloss 8,4% unter dem Emissionspreis.

Im nachbörslichen Handel verliert der Onlinehandelsriese Amazon (–0,8%) mehr als 7%. Der Umsatz im vergangenen Quartal enttäuschte. Dagegen wurde dank dem Cloud-Geschäft ein höher als erwarteter Gewinn geschrieben.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag von Verlusten geprägt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sinkt um 1,6%. Der marktbreite Topix fällt um 1,2%.

Der Hang Seng in Hongkong rutscht 2,2% ab. Der CSI 300 als Benchmark der Aktien in Festlandchina steht 1,2% tiefer. Der taiwanische Taiex verliert 0,3%.

Der koreanische Kospi fällt 1,1%, der australische S&P/ASX 200 notiert 0,3% tiefer.