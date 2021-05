SMI: zurück zu alten Hochs

Der Swiss Market Index verharrt zwar in seiner Tradingrange, zeigt innerhalb dieser Spanne aber wieder eine positive Tendenz.

Der SMI-Futures hat sich zur Wochenmitte intraday sehr deutlich von seinen Tiefständen erholt und am Eröffnungsniveau des Tages geschlossen. Das Resultat ist ein als Hammer bekanntes Verlaufsmuster (grün), auf das in der Vergangenheit meist kurzfristig steigende Kurse folgten. Ein Anstieg zurück an das Areal um 11’250 Punkte ist damit wieder deutlich wahrscheinlicher geworden, das Risiko eines Durchbruchs unter die 10’950er-Marke hat zeitgleich dazu abgenommen.

Eine Umsatzspitze aus den Vortagen bei rund 11’130/11’140 steht einer Erholung noch im Weg – umgerechnet vom Futures auf den Kassamarkt-Index ist dieser technische Widerstand etwa an der 11’150er-Marke zu verorten. Aus der Entwicklung des Handelsvolumens lassen sich zugleich aber auch bei 11’080 (11’090) und bei 11’040 (11’050) kleinere technische Unterstützungszonen ableiten.

Trading-Idee: Die Einschätzung bleibt vorerst gleich: Zertifikate wie beispielsweise der Valor 57946549 der UBS sind unverändert geeignet, um an dem mittelfristigen Aufschwung des SMI teilzuhaben. Wer sein Portfolio mit Short-Faktor-Zertifikaten wie dem Valor 48638470 absichert, sollte diese Position reduzieren oder auflösen, sobald sich ein Ende der Tradingrange mit Ausbruch nach oben abzeichnet.