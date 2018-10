SMI: Zwischenstopp, dann weiterer Fall

Der jüngste Einbruch des SMI (SMI 8653.16 -0.08%) ist ein klares Warnzeichen: Die Kurse verliessen dabei sogar den statistisch wahrscheinlichen Bewegungskanal (graue Fläche) – das kommt in weniger als 1% der Handelstage vor und bedeutet in der Regel mittelfristig nichts Gutes. Nur auf Sicht der kommenden Woche dürfte sich das Abwärtstempo dadurch eher verringern als weiter erhöhen, denn endlos weit fallen die Kurse aus diesem Korridor nicht. Mehr als eine Erholung zurück an die Ex-Zwischentiefs der nun durchbrochenen Stabilisierungszone um 8800/8900 ist aber dennoch kaum zu erwarten (gelb).

Eine ausgeweitete Bärenmarktrally bis zurück an die 9000er-Marke wäre bereits eine positive Überraschung (grün). Dort sollte sich der Monatsdurchschnittskurs (blau) wieder als technische Hürde erweisen, wie bereits in den Vormonaten häufiger zu beobachten war.

Das wahrscheinlichste Szenario auf längere Sicht ist nun ein Rückfall an die Jahrestiefs im Bereich der Bodenbildungszone um 8300/8500 (gelb). Bleibt eine nachhaltige Bodenbildung dort aus, können in 2019 selbst Verkäufe bis 7400/7700 nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Chancen eines zügigen Anstiegs zurück in Richtung der Doppelspitzen bei 9500/9550 sind dagegen nahe null (grün).