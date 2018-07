SMI: Überhitzung bleibt ein Problem

Trotz der auch im internationalen Vergleich sehr kräftigen Aufwärtsbewegung des SMI (SMI 9019.46 0.15%) seit Monatsbeginn blieben auch am Dienstag die Käufer am Ruder. Erstmals seit Mitte Mai beendete der Index den Handel wieder über der 9000er-Schwelle. Nahezu den gesamten Tag über legten die Kurse zu, wie die lange weisse Tageskerze zeigt. Zwischenzeitlich schaute der SMI erstmals seit Anfang Februar wieder von oben auf den 200-Tage-Durchschnitt (violett). Nur zum Handelsschluss kamen die Kurse etwas zurück.

Der positiven Entwicklung stehen aber unverändert einige Warnsignale gegenüber. Nach wie vor hat der Index die Wendezone zwischen 9000 und 9060 (grün) nicht deutlich überwunden. Bereits mehrfach in den vergangenen Monaten scheiterte der Markt an dieser Hürde. Zudem steht die Rückeroberung des 200-Tage-Durchschnitts auf der Agenda. Kritisch ist auch die deutlich überhitzte Lage zu beurteilen: Der Index ist zuletzt ungewöhnlich schnell gestiegen. Derzeit liegt der Abstand zum Monatsdurchschnitt wieder bei gut 3% (Indikator unter dem zweiten Chart). In der Vergangenheit folgte auf ähnliche Differenzen häufig eine Korrektur.

Im Idealfall wird der überhitzte Zustand durch eine Seitwärtskonsolidierung abgebaut. Dabei sollte der SMI nicht mehr unter 8850/8900 zurückfallen.