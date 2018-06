SNB-Chef Jordan: Zu früh für Zinserhöhung

Thomas Jakob Ulrich Jordan (* 28. Januar 1963 in Biel) ist ein Schweizer Ökonom und seit 2012 Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank.

Leben

Jordan wuchs in Biel auf und besuchte das Gymnasium Alpenstrasse. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern. 1993 doktorierte er bei Ernst Baltensperger mit einer Arbeit über die Europäische Währungsunion. In der Arbeit warnte er vor Staatsschulden ...

Lesen Sie weiter unter

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jordan_(Ökonom)

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Thomas Jordan aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung).In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.