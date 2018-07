SNB erhält neues Mitglied im Direktorium

(AWP) Der Bundesrat hat Martin Schlegel an seiner Sitzung vom Mittwoch zum neuen Stellvertretenden Direktoriumsmitglied der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 5460 0%)) ernannt. Schlegel ist aktuell Leiter der SNB-Niederlassung in Singapur und wird auf den 1. September 2018 sein neues Amt antreten, wie die SNB und der Bundesrat jeweils in separaten Communiqués am Abend mitteilten.

Schlegel soll die Position als Stellvertreter des Vorstehers des I. Departements übernehmen, heisst es weiter. Dieses hat seinen Sitz in Zürich und umfasst Bereiche wie das Generalsekretariat, die Volkswirtschaft, Internationale Währungskooperationen, die Statistik sowie Organisationseinheiten wie Recht und Compliance. Leiter ist SNB-Chef Thomas Jordan.

Schlegel besitzt den Angaben zufolge einen Doktortitel in Volkswirtschafts der Uni Basel. Seine Karriere bei der SNB startete er 2003 in der Forschungsabteilung. Danach arbeitete er für zwei Jahre in der Finanzmarktanalyse, bevor er in die Geldmarktabteilung der SNB wechselte. Mitte 2016 wurde Schlegel in seine jetzige Position als Leiter der Niederlassung in Singapur befördert.

Zeitgleich mit dem Amtseintritt von Schlegel werden die beiden bisherigen Stellvertretenden Direktoriumsmitglieder die Departemente wechseln. Thomas Moser, bisher Stellvertreter im I. Departement, wird Dewet Moser im III. Departement ablösen. Dieser wird derweil ins II. Departement wechseln, wo die Position des Stellvertretenden Direktoriumsmitglieds aufgrund des Rücktritts von Thomas Wiedmer vakant geworden ist.