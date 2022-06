SNB hebt Leitzinsen deutlich an

(AWP/Reuters) Die Schweizerische Nationalbank hebt etwas überraschend den Leitzins deutlich an. Die Notenbank erhöht den sogenannten SNB-Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf -0,25%. Damit wollen die Währungshüter dem inflationären Druck entgegenwirken, erklärte die SNB am Donnerstag. Es sei weiter nicht auszuschliessen, dass in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden.

Die straffere Geldpolitik soll verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift. Die Notenbank betonte ausserdem ihre Absicht, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt zu intervenieren. Die SNB hatte 2021 für 21,1 Mrd. Fr. Fremdwährungen gekauft. Gleichzeitig passt die Nationalbank per 1. Juli 2022 den Freibetragsfaktor an, der zur Berechnung der vom Negativzins befreiten Sichtguthaben der Banken bei der SNB dient. Er wird von 30 auf 28 gesenkt.

Erster Zinsschritt seit sieben Jahren

Damit hat die SNB erstmals seit sieben Jahren die Zinsschraube wieder etwas angezogen. Im Januar 2015 hatte sie den Leitzins gleichzeitig mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses auf das rekordtiefe Niveau von -0,75% gesenkt. Negativzinsen hatte die SNB am 18. Dezember 2014 eingeführt, indem sie Guthaben auf ihren Girokonten, die einen bestimmten Freibetrag überstiegen, mit einem Zins in Höhe von -0,25% belastete.

Gefahr von Zweitrundeneffekten

Die SNB begründet ihren überraschenden und vor allem deutlichen Zinsschritt mit merklichen Inflationsgefahren in der Schweiz. Vor allem das Risiko für sogenannte Zweitrundeneffekte sei gestiegen. Dem steigenden inflationären Druck treten die Notenbanker mit höheren Zinsen entgegen.

«Wir haben uns für eine Zinserhöhung von einem halben Prozentpunkt entschieden, weil es inzwischen Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation auch auf Waren und Dienstleistungen übergreift, die nicht direkt vom Krieg in der Ukraine und den Pandemiefolgen betroffen sind», sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag im Rahmen der geldpolitischen Lagebeurteilung.

Im heutigen Umfeld würden Preiserhöhungen rascher weitergegeben und auch einfacher akzeptiert, als dies noch bis vor kurzem der Fall gewesen sei. «Es besteht also die Gefahr, dass sich Zweitrundeneffekte verfestigen, wenn die Inflation längere Zeit oberhalb von 2% liegt», so der Notenbanker weiter.

Unter Zweitrundeneffekten versteht man Preiserhöhungen als Reaktion auf vorangegangene Kostensteigerungen. Sie treten also etwa dann auf, wenn in Reaktion auf die gestiegene Inflation höhere Löhne vereinbart werden.

Gleichzeitig warnt Jordan: Um die Inflation auf mittlere Frist im Bereich der Preisstabilität zu stabilisieren, könnten in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden. Bekanntlich peilt die SNB eine Inflation von höchstens 2% an; für 2022 sagte sie aber auch nach dem Zinsschritt eine Jahresteuerung von 2,8% voraus.

SNB erwartet leichten Rückgang der Infaltion

Die SNB geht davon aus, dass sich die Inflationsdynamik in der Schweiz nach der heute kommunizierten Zinserhöhung wieder etwas abschwächen wird. Zunächst geht die SNB für 2022 aber von einer Jahresteuerung von 2,8% aus, wie sie am Donnerstag anlässlich der geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte.

Noch im März hatte die Prognose für die Inflation im laufenden Jahr auf 2,1% gelautet. Zur Erinnerung: Im Mai war die Inflationsrate in der Schweiz auf 2,9% geklettert.

Der Höhepunkt der Inflation wird laut der SNB nun im dritten Quartal mit 3,2% erreicht. Danach soll sie sich allmählich abschwächen. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Wert von 1,9% (bisher: +0,9%), für 2024 von 1,6% (bisher: +0,9%) vorhergesagt. Bekanntlich peilt die SNB eine Inflation von höchstens 2% an.

Ohne die heutige Zinserhöhung läge die Inflationsprognose deutlich höher, betonte die SNB in der Mitteilung vom Donnerstag. Die bedingte Inflationsprognose beruht damit wie immer auf der Annahme, dass der SNB-Leitzins über den gesamten Prognosezeitraum bei -0,25% bleibt.

Die Inflation habe in vielen Ländern seit März nochmals deutlich und breit angezogen, so die SNB weiter. Hier spiele der Krieg in der Ukraine eine wesentliche Rolle, indem er viele Rohstoffpreise habe ansteigen lassen. Zusätzlich hätten die anhaltenden Lieferkettenprobleme zu weiteren Preiserhöhungen bei verschiedenen Waren geführt.

BIP-Prognose unverändert

Unverändert ist die Prognose der Währungshüter für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr. Sie prognostizieren weiterhin einen Anstieg des Schweizer Bruttoinlandproduktes (BIP) von ‘rund 2,5 Prozent’.

Diese «günstige Prognose» beruhe auf der Annahme, dass die Weltwirtschaft weiterwachse und der Krieg in der Ukraine nicht weiter eskaliere, so die SNB weiter. Die Vorhersage sei indes mit hohen Risiken behaftet.

Ökonomen-Kommentare zur geldpolitische Lagebeurteilung der SNB

Alexander Koch, Raiffeisen: Die SNB hat sich im Umfeld eines sich immer schneller drehenden Normalisierungskarussells der anderen Notenbanken dann doch selbst ebenfalls früher aus der Deckung gewagt. Mit einer Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte hat sie den Zinsabstand zur EZB nicht nur verringert, sondern sogar umgekehrt. Dies hat EUR/CHF natürlich nach unten gedrückt, aber nicht wirklich sehr stark. Grund dafür sind sicherlich die bereits vorangekündigten Zinsanhebungen der EZB für die kommenden Monate, sowie dass ein präventiver SNB-Schritt teilweise bereits an den Zinsmärkten eingepreist war. Die Zinserhöhung der SNB hat aufgrund des relativ wesentlich entspannteren Inflationsausblicks für die Schweiz einen eindeutig präventiveren Charakter als in den anderen Währungsräumen. Die neue mittelfristige Inflationsprojektion der SNB bleibt mit 1.6% auch unverändert innerhalb des Zielbandes von 0 bis 2%. Damit sind weitere Zinserhöhungen nach Einschätzung des Direktoriums nicht auszuschliessen, sind aber eben nicht wie bei der Fed oder der EZB unbedingt vorgezeichnet. Trotz des forschen Starts der SNB sollte damit insgesamt unverändert eine weniger weitgehende Zinsnormalisierung bevorstehen als andernorts.

Adrian Schneider, GKB: Mit der bevorstehenden Zinserhöhung der EZB geht auch in der Schweiz die Ära der Negativzinsen zu Ende. Die SNB strafft die Geldpolitik um dem inflationären Druck entgegen zu wirken. In Bezug auf den weiteren Erhöhungspfad steht die SNB unserer Meinung nach wenig unter Druck. Wir erwarten im Herbst und im Dezember weitere Zinsschritte seitens SNB. Fürs 2022 rechnen wir in der Schweiz mit einem weiteren Anstieg der Leitzinsen um insgesamt 50 Basispunkte. Der Schweizer Konjunkturmotor läuft allen Unkenrufen zum Trotz bis anhin hochtourig. Wichtige Vorlaufindikatoren legen für das Jahr 2023 mittlerweile aber eine spürbare Konjunkturabkühlung nahe. Ein markanter Einbruch zeichnet sich in der Schweiz indes nicht ab. Selbst der Krieg in der Ukraine hat die hiesige Wirtschaftsaktivität wenig belastet. Auf globaler Ebene haben die Wirtschaftsrisiken jüngst aber deutlich zugenommen. In der Schweiz befindet sich die Inflation im Vergleich zum Euroraum nur leicht über der Zielmarke von 2%. Die SNB wird allerdings die Zinsdifferenz zum Euroraum im Auge behalten. Ein zu starkes Ansteigen der Zinsdifferenz schwächt den CHF. Die Erhöhung der Inflationsprognose für 2022 (von 2.1% auf 2.8%) reiht sich in die Massnahmen etlicher westlicher Notenbanken ein und kommt wenig überraschend.

Philipp Burckhartd, Lombard Odier IM: Es scheint offensichtlich, dass die SNB zügig aus den Negativzinsen steigen und sich Richtung neutralem Gleichgewichtszinssatz bewegen möchte, auch weiterhin, wenn nötig, in grösseren Schritten als 0,25%. Dies, da wir uns immer noch in einem äusserst expansiven geldpolitischen Umfeld befinden und der Weg zur Normalisierung noch ein weiter ist. In einem zweiten Schritt sollte die SNB gemäss unserer Einschätzung versuchen, die Bilanz schrittweise zu verkürzen, was den Druck auf den Schweizer Franken weiter erhöhen und gleichzeitig der Wirtschaft ein wenig Wind aus den Segeln nehmen sollte. Dies könnte dazu führen, dass insgesamt weniger Zinsschritte nötig sein werden oder dass der Anstieg gradueller und langsamer ablaufen wird, als dies aktuell von den Märkten erwartet wird.

Jörg Angelé, Bantleon: Die SNB nimmt mit ihrem Überraschungscoup… Aufwertungsdruck auf den Franken in Kauf. Die Tatsache, dass die eigene Währung nicht mehr als hoch bewertet charakterisiert wird, deutet aber an, dass eine gewisse Frankenstärke zur Eindämmung der Inflation durchaus erwünscht ist. Gleichzeitig hält sich die Notenbank aber alle Optionen offen, eine zu starke Aufwertung mittels Devisenmarktinterventionen zu unterbinden. Sie wird insbesondere alles daran setzen, ein Unterschreiten der Parität von EUR/CHF zu verhindern.

Unserer Einschätzung nach gibt es insbesondere mit Blick auf die Inflationsprognose für 2023 weitere Aufwärtsrisiken. Da sich der Arbeitsmarkt gleichzeitig bis zuletzt äusserst robust präsentiert hat – Arbeitslosenquote auf niedrigstem Stand seit 20 Jahren – und einige Gewerkschaften bereits deutlich höhere Lohnforderungen kommuniziert haben, rechnen wir im September und Dezember mit weiteren Zinsanhebungen. Ende des Jahres wird der Leitzins erkennbar im positiven Bereich liegen, wir gehen von +0,75% aus. Trotz dieses forschen Vorgehens läge der Leitzins dann jedoch wieder unter dem der EZB. Insgesamt dürfte das Ausmass der Zinsanhebungen angesichts der im internationalen Vergleich trotz allem relativ niedrigen Inflationsrate jedoch hinter dem zurückbleiben, was beispielsweise Fed und EZB liefern werden.

Christian Schulz, Citi: Die SNB hat eindeutig die Absicht, auch auf den kommenden Sitzungen die Zinsen zu erhöhen. Wir gehen jedoch nach wie vor nicht davon aus, dass die SNB die EZB überholen und einen Aufwertungsdruck auslösen will, der dann zu Devisenmarktinterventionen in grossem Umfang zwingt. Da die EZB die Zinsen im September und Oktober voraussichtlich um 50 Basispunkte anheben wird, wäre der Weg für die SNB frei, die Zinsen auf den verbleibenden Sitzungen dieses Jahres ebenfalls um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. Im März könnte eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen, um den Leitzins auf 1% zu erhöhen. Wenn die Devisenmärkte es zulassen (das heisst, wenn der Franken die Euro-Parität nicht überschreitet), könnte die SNB im nächsten Jahr mit einem nachhaltigeren (das heisst nicht opportunistischen) Bilanzabbau beginnen.

Brian Mandt, Luzerner Kantonalbank: Und sie bewegt sich doch! Die SNB hat das Zinsruder herumgerissen und den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Die Inflationsrate ist hierzulande zwar mit aktuell 2,9% im internationalen Vergleich noch moderat. Doch die Inflationsrisiken haben auch in der Schweiz zugenommen. Daher war der Schritt nötig. Gleichzeitig kündigte die SNB weitere Zinsschritte an, um die inflationären Risiken einzudämmen. Mit dem Zinsschritt nimmt sie auch in Kauf, dass der Franken vor allem gegenüber dem Euro weiter stark bleibt oder sogar noch aufwertet. Dies dient den Schweizer Währungshütern als zusätzliches Mittel, um die importierte Inflation zu verringern.

Thomas Gitzel, VP Bank: Die SNB erhöht heute überraschend deutlich den Leitzins um 50 Basispunkte. Um Inflationsgefahren zu begegnen bedarf es eines klaren Handelns. Das ist gut so. Laut der SNB solle die straffere Geldpolitik verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift. Weiter heisst es, nicht auszuschliessen sei, dass in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden, um die Inflation auf mittlere Frist im Bereich der Preisstabilität zu stabilisieren. Die SNB wird also den Leitzins bei der nächsten Zinssitzung weiter erhöhen. Zum Jahresende werden die Zinsen in der Schweiz klar über der Null-Prozent-Marke liegen. Die Gnadenfrist für die Negativzinsen läuft ab.

Glückwunsch, SNB. Die Zinserhöhung ist die richtige Entscheidung. Auch wenn die eidgenössischen Währungshüter sich einer im internationalen Vergleich geringen Teuerungsrate von zuletzt 2,9% gegenübersahen, der Negativzins von 0,75% passte dazu trotzdem nicht. Es ist deshalb richtig, dass die SNB heute ein deutliches Zeichen setzte. Je schneller es mit den Leitzinsen nach oben geht, desto besser sind Inflationsgefahren unter Kontrolle zu bringen.

Bereits zum Jahresende wird in der Schweiz ein klares positives Zinsniveau zu verzeichnen sein. Auch dass die SNB vor der EZB reagiert ist richtig. Die SNB hat sich damit emanzipiert. Dies macht aber einmal mehr deutlich, wie sehr die EZB im Hintertreffen ist. Die europäischen Währungshüter fahren derzeit im Bummelzug weiter und riskieren damit die Glaubwürdigkeit ihre Geldpolitik.