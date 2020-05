SNB greift am US-Aktienmarkt zu

Der Absturz der globalen Aktienmärkte ist auch an der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nicht spurlos vorbeigegangen. Doch während Wallstreet gemessen am marktbreiten S&P 500 in den ersten drei Monaten des Jahres 20% einbrach, sank der Wert des US-Aktienportfolios der SNB gerade einmal 3,4%.

Mit einem Wert von 94,2 Mrd. $ notiert es weiterhin knapp unter dem bisherigen Rekord vom Vorquartal. Das geht aus den am Freitag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen hervor. Um den Bestand an Devisenreserven zu diversifizieren, investiert die SNB Milliardenbeträge in amerikanische Aktien.