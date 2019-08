SNB erzielt 38,5 Mrd. Fr. Gewinn im Halbjahr

(AWP) Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5080 0%)) hat vom guten Börsenumfeld und den sinkenden Zinsen profitiert und in der ersten Jahreshälfte 2019 einen hohen Gewinn erzielt. Insgesamt belief sich der Halbjahresgewinn auf 38,5 Mrd. Fr., wie die Nationalbank am Mittwoch mitteilte. Nach einem Plus von 30,7 Mrd. im ersten Quartal kamen damit im zweiten Jahresviertel nochmals 7,8 Mrd. dazu.

Der Löwenanteil des Gewinns stammt von den Fremdwährungspositionen mit 33,8 Mrd. Fr.. Auf dem Goldbestand der SNB resultierte derweil ein Bewertungsgewinn von 3,8 Mrd. und auf den Frankenpositionen erzielte sie einen Gewinn von 1,1 Mrd..

Hohe Kursgewinne bei Aktien und Obligationen

Das Ergebnis bei den Fremdwährungspositionen war geprägt von hohen Kursgewinnen bei den von der SNB gehaltenen Finanzpapieren. So resultierte auf Beteiligungspapieren (Aktien etc.) ein Gewinn von 20,8 Mrd. und auf Zinspapieren (Obligationen etc.) einer von 14,2 Mrd. Fr.. Dazu kamen Erträge aus Zinszahlungen und Dividenden von zusammen 6,8 Mrd..

Getrübt wurde das Ergebnis allerdings von wechselkursbedingten Verlusten in diesem Bereich von 8,0 Mrd.. Grund ist, dass der Franken per Mitte 2019 sowohl gegenüber dem US-Dollar wie auch gegenüber dem Euro höher lag als Ende 2018.

Auch auf Gold hoher Gewinn

Auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 3,8 Mrd. Fr.. So wurde das Kilo Gold (Gold 1416.42 -0.73%) per Ende Juni 2019 zu 44’245 Fr. gehandelt, nachdem es Ende 2018 noch 40’612 Fr. gewesen waren. Der Gewinn von 1,1 Mrd. Fr. auf den Frankenpositionen stammt im Wesentlichen aus den Negativzinsen, welche die Banken auf ihren Girokontoguthaben bei der SNB bezahlen müssen.

Das Ergebnis war in etwa so erwartet worden und deshalb keine grosse Überraschung. Die Ökonomen der Grossbank UBS (UBSG 11.095 -0.58%) etwa hatten den Halbjahresgewinn mit rund 40 Mrd. Fr. gar noch etwas höher geschätzt.

Für das Gesamtjahr heisst der hohe Halbjahresgewinn allerdings noch nichts. Die SNB weist in ihrer Mitteilung wie üblich darauf hin, dass das Ergebnis von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig ist. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

Folge der Geldpolitik

Das SNB-Ergebnis ist vor allem eine Folge ihrer Geldpolitik. Um den Franken zu schwächen bzw. nicht zu stark werden zu lassen, hat die Nationalbank neben der Einführung der Negativzinsen vor allem ihre Devisenreserven in den vergangenen Jahren stark erhöht und damit Anleihen und Aktien in verschiedenen Währungen gekauft. Per Ende Juni 2019 beliefen sich die Devisenanlagen auf umgerechnet 777,9 Milliarden Franken.

Die Hauptwährungen bei den Devisenreserven der SNB sind dabei der Euro und der US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung machte per Mitte Jahr 39% aus, der Greenback 35%. Grössere Bestände gibt es ausserdem noch in Yen (9%), britischen Pfund (6%) oder kanadischen Dollar (3%), die restlichen Währungen machten acht Prozent aus.

In Bezug auf die Anlageklasse waren 69% der SNB-Devisenreserven in Staatsanleihen angelegt, 11% in anderen Anleihen und 20% in Aktien. Bei den Anleihen haben rund zwei Fünftel das Top-Rating von ‘AAA’.

Ausschüttung hängt vom Ganzjahresergebnis ab

Die Ausschüttung des SNB-Gewinns an Bund und Kantone hängt dann vom Ganzjahresergebnis ab. Laut der Gewinnausschüttungsvereinbarung erhalten Bund und Kantone jeweils maximal 2 Mrd. Fr. pro Jahr, wenn die Ausschüttungsreserve mindestens 20 Mrd. Fr. beträgt. Dies sollte auch für dieses Jahr der Fall sein. Sie liegt – ohne den Halbjahresgewinn gerechnet – derzeit bei 45,0 Mrd..