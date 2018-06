SNB hält an ihrer expansiven Politik fest

(AWP) Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5320 -1.84%)) bekräftigt ihre seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses geltende Geldpolitik ein weiteres Mal und bleibt unverändert expansiv: Sie belässt den Zins auf Sichteinlagen bei der Nationalbank bei -0,75% und das Zielband für den Dreimonats-Libor bei -1,25 bis -0,25%.

Gleichzeitig sei die Nationalbank bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt aktiv, wobei die gesamte Währungssituation berücksichtigt werde, so die SNB in ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung vom Donnerstag.

Bestätigt wird ausserdem die Wortwahl mit Blick auf die Wechselkurse. Der Schweizer Franken sei «nach wie vor hoch bewertet», schreiben die Notenbanker. Bis im September 2017 war noch von einem «deutlich überbewerteten» Franken die Rede, dann wurde der Sprachgebrauch wegen der Abschwächung des Frankenkurses geändert.

Seit der letzten Lagebeurteilung habe sich der Franken insgesamt kaum verändert, schreibt die SNB nun. Die Lage am Devisenmarkt sei aber weiterhin fragil, erklären die Währungshüter mit Blick auf die Gegenbewegung, die vor dem Hintergrund politischer Unsicherheit in Italien eingesetzt habe. Davor habe der Franken nach der Lagebeurteilung im März zunächst leicht abgewertet. Die aktuelle Geldpolitik sei daher unverändert notwendig, betont die SNB.

Thomas Jordan: «Indikatoren deuten auf Erholung» (AWP) Vor dem Hintergrund, dass die geopolitischen Risiken zum Beispiel mit der zunehmenden Unsicherheit in Italien zugenommen haben und die Inflation nach wie vor auf tiefem Niveau bleibe, halte sie SNB am eingeschlagenen Kurs fest, wie SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag anlässlich der Medienkonferenz zur Lagebeurteilung im Juni sagte.



Jordan unterstrich mit Blick auf das von der Europäischen Zentralbank (EZB) vergangene Woche abgegebene Versprechen, die Zinsen voraussichtlich bis im September 2019 nicht anzutasten, dass die SNB autonom handle. Gleichzeitig behalte man jedoch die internationale Entwicklung im Auge, um für die Schweiz die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Sehr wichtig sei dabei das Niveau der Zinsdifferenz zum Euroraum.



Für die Schweiz sei es wichtig, dass sich die Eurozone wirtschaftlich gut entwickelt, so Jordan weiter. Zuletzt sei eine leichte Abschwächung zu sehen gewesen, insgesamt sei in der Eurozone aber mit einer Erholung zu rechnen. Infobox öffnen

Politische Entwicklungen als Risiko

Bezüglich Wachstum hat die SNB ihre Prognose für das laufende Jahr mit «rund 2%» bestätigt. Auch die Arbeitslosigkeit dürfte weiter sinken. Und im Zuge der guten Entwicklung habe sich die Auslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten weiter verbessert.

Denn die Konjunktursignale der Weltwirtschaft für die kommenden Monate bleiben laut SNB günstig. Das Basisszenario der Nationalbank gehe deshalb davon aus, dass die Weltwirtschaft weiterhin stärker als ihr Potenzial wachsen werde.

Gegenüber diesem Basisszenario sind jedoch die «Risiken eher nach unten gerichtet», warnt die SNB. Im Vordergrund stünden politische Entwicklungen in einzelnen Ländern wie auch mögliche internationale Spannungen und protektionistische Tendenzen.

Gefahren auf dem Immobilienmarkt

Die (bedingten) Inflationsprognosen für die Schweiz wurden gegenüber März leicht angepasst. Für 2018 wird die Inflation bei +0,9% (bisher: +0,6%) gesehen, Grund dafür ist der deutlich gestiegene Ölpreis. 2019 geht die SNB unverändert von 0,9% aus, während die Prognose für 2020 von 1,9% auf 1,6% gesenkt wurde.

Wie üblich äussert sich die SNB auch zum Hypothekar- und Immobilienmarkt. Dort blieben bleiben die Ungleichgewichte bestehen. Besonders im Segment der Wohnrenditeliegenschaften ortet die Nationalbank aufgrund der starken Preiszunahme in den vergangenen Jahren die Gefahr einer Preiskorrektur.

Die SNB beobachte die Entwicklung aufmerksam und prüfe regelmässig, ob der antizyklische Kapitalpuffer angepasst werden müsse.