SNB-Jordan: «Wir intervenieren nicht mechanisch»

Die geopolitische Unsicherheit und die Aussicht auf eine deutliche geldpolitische Straffung in den USA treiben den Dollar auf Mehrjahresniveaus. Zum Yen kratzt die US-Währung inzwischen an der psychologisch wichtigen Marke von 130 Yen/$. Beeindruckend ist auch der Rückgang des weltweit volumenstärksten Währungspaares: Der Euro ist in zehn Tagen von 1.09 auf 1.05 $/€ gefallen. So niedrig notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt Ende 2016, als die Finanzmärkte über die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten frohlockten, weil er eine umfassende Stimulierung der US-Wirtschaft in Aussicht stellte.