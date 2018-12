SNB hält an Krisenmodus fest

(AWP) Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5480 0.37%)) bekräftigt ihre seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses geltende Geldpolitik ein weiteres Mal und bleibt unverändert expansiv. Sie betont zudem die «nach unten gerichteten Risiken» bei der Konjunkturentwicklung.

Die Schweizer Währungshüter belassen den Zins auf Sichteinlagen bei der Nationalbank bei -0,75% und das Zielband für den Dreimonats-Libor bei -1,25 bis -0,25%. Diese Eckwerte gelten nun seit fast vier Jahren.

Gleichzeitig sei die Nationalbank bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt aktiv, wobei die gesamte Währungssituation berücksichtigt werde, so die SNB in ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung vom Donnerstag.

Bestätigt wurde auch die Wortwahl mit Blick auf die Wechselkurse. Der Schweizer Franken sei nach wie vor «hoch bewertet», schrieben die Notenbanker. Bis im September 2017 war noch von einem «deutlich überbewerteten» Franken die Rede gewesen, dann wurde der Sprachgebrauch wegen der Abschwächung des Frankenkurses geändert.

Seit der letzten Lagebeurteilung im September habe sich der Franken handelsgewichtet leicht abgewertet, hiess es weiter. Generell bleibe die Lage am Devisenmarkt jedoch weiterhin fragil.

Insbesondere könnten weltwirtschaftliche Risiken zu «starken und abrupten» Wechselkursbewegungen führen, welche die monetären Bedingungen stark verändern würden, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan vor den Medien. Die aktuelle Geldpolitik sei daher unverändert notwendig.

«Grosses Schadenspotenzial»

Überhaupt betonte die SNB die aktuellen Risiken. Jordan erwähnte etwa die politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit und Italien sowie «protektionistische Tendenzen». All dies könnte seiner Meinung nach wachstumsdämpfend wirken. «Diese Risiken haben grosses Schadenspotenzial», sagte er.

Schon im laufenden Jahr würden verschiedene Unsicherheitsfaktoren sowie Sonderfaktoren das Wachstum dämpfen, meinte Jordan. Bezüglich Wachstum hat die SNB ihre Prognose für das laufende Jahr deshalb auf «rund 2,5%» gesenkt (bisher: «2,5-3,0%»).

Das rückläufige BIP im dritten Quartal bereitet Jordan vorderhand hingegen keine allzu grossen Sorgen. «Eine Betrachtung aller verfügbarer Konjunkturindikatoren deutet auf eine leicht gedämpfte, aber immer noch günstige Wirtschaftsdynamik hin», sagte er. Der Rückgang sei auch auf verschiedene temporäre Faktoren zurückzuführen gewesen.

Ähnlich wie im Ausland dürfte sich hierzulande gemäss der SNB die Wirtschaftsdynamik 2019 insgesamt nur leicht abkühlen. Für 2019 rechnet die Nationalbank mit einem BIP-Wachstum von rund 1,5%.

Preisstabilität nicht in Gefahr

Die (bedingten) Inflationsprognosen für die Schweiz wurden gegenüber September gesenkt. Für 2019 geht die SNB neu von plus 0,5% aus (alt: +0,8), für 2020 von plus 1% (alt: +1,2%). Dies sei unter anderem auf den tieferen Ölpreis zurückzuführen. Die Inflationserwartungen seien nach wie vor im Bereich der Preisstabilität, hiess es. Preisstabilität gilt laut der SNB bis zu einem Anstieg der Konsumentenpreise von 2 Prozent.

Wie üblich äussert sich die SNB auch zum Hypothekar- und Immobilienmarkt. Die Ungleichgewichte blieben bestehen, hiess es. Die SNB beobachte die Entwicklung daher aufmerksam und prüfe regelmässig, ob der antizyklische Kapitalpuffer angepasst werden müsse.

Zudem sei die SNB weiterhin der Ansicht, dass im Bereich der Wohnrenditeliegenschaften gezielte Massnahmen bei der Kreditvergabe in Betracht gezogen werden sollten, sagte SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg.

Keine Überraschung

An den Finanzmärkten sorgten die SNB-Entscheide zu keinen signifikanten Bewegungen. Auch Experten zeigten sich nicht überrascht. «Innerhalb der SNB wird man heute aber auch mit Spannung die EZB-Zinssitzung verfolgen», schrieb Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank (VPBN 146 -0.55%), in einem ersten Kommentar. «Würden die Frankfurter Währungshüter etwas restriktiver, hätte auch die SNB Spielraum für eine moderate geldpolitische Straffung.» All dies sei aber ein Szenario für das Jahr 2020, betonte er.