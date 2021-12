SNB-Maechler: Endspurt bei der Libor-Ablösung

(AWP) Die SNB (SNBN 5'020.00 -1.57%) ist mit der Umstellung vom Libor auf den Saron auf der Zielgeraden. Allerdings erfordere der Endspurt noch einmal die volle Aufmerksamkeit, sagte Andréa Maechler, Mitglied des SNB-Direktoriums, am Donnerstag gemäss Redetext an der Medienkonferenz zur geldpolitischen Lage.

Grundsätzlich komme die Umstellung vom Franken-Libor auf den Saron mit grossen Schritten voran. Speziell am Kreditmarkt wurde bereits früh auf den Saron umgestellt. Dort werden seit Juni 2021 Neugeschäfte über alle Kreditsegmente hinweg fast ausschliesslich mit Saron als Referenz getätigt.

Aber auch am Zinsderivatmarkt sei die Entwicklung in den letzten Monaten «ebenfalls positiv zu bewerten», so Maechler. Die gehandelten Saron-Swap-Volumen hätten markant zugenommen und die Liquidität habe sich deutlich verbessert. «Die Saron-Swap-Kurve hat sich zudem als alleinige Preisreferenz am Kapitalmarkt durchgesetzt.»

Finanzmärkte bleiben volatil

Maechler wirft zudem einen Blick auf die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten. Speziell die Zinsmärkte seien durch eine erhöhte Volatilität gekennzeichnet gewesen. «Seit Herbst dominieren zunehmend Inflationssorgen und, mit Blick auf die Geldpolitik der grossen Zentralbanken, zum Teil steigende Zinserwartungen das Handelsgeschehen», erklärt Maechler.

Doch auch die internationalen Unterschiede beim Inflations- und Wachstumsausblick führten in den letzten Monaten zu einer gewissen Divergenz bei den Erwartungen an die künftige Politik der Zentralbanken. «Während die US-Notenbank und die Bank of England eine graduelle Abkehr von ihrer expansiven Geldpolitik in Aussicht stellten, betonten die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan, dass sie auf absehbare Zeit an ihrem expansiven Kurs festhalten wollen.»

Mehr Sicherheit durch Netzwerk SSFN

Darüber hinaus beleuchtet Maechler noch das Kommunikationsnetzwerk «Secure Swiss Finance Network» (SSFN), das die SNB zusammen mit der SIX im November lanciert hat. Es soll einen sicheren Datenaustausch zwischen zugelassenen Finanzmarktteilnehmern und den Finanzmarktinfrastrukturen in der Schweiz ermöglichen. «Es schützt gegen wichtige Risiken des Internets, wie z.B. Überlastungsanfragen (DDoS-Attacken) und stärkt damit die Cyber-Sicherheit des Schweizer Finanzplatzes», zeigt sich Maechler überzeugt.

Das SSFN beruht demnach auf einer neuartigen SCION-Netzwerkarchitektur, die an der ETH Zürich entwickelt wurde. Es werde vorerst parallel zu einem der bestehenden Kommunikationsdienste (Finance IPNet) der SIX betrieben, soll diesen aber mittelfristig ablösen.