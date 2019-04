SNB-Präsident Jordan: «Das grosse Ganze im Blick»

Die Kritik an den Minuszinsen in der Schweiz nimmt zu. Der Druck ist inzwischen so gross, dass der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, sein Referat an der diesjährigen Generalversammlung ausschliesslich der wachsenden Opposition am umstrittenen geldpolitischen Kurs widmet. «Ich erhalte viele Briefe von Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes», sagt Jordan gemäss Redetext an der GV, die heute in Bern stattfindet. Er zitiert Zuschriften, die mal die existenzgefährdenden Folgen des überbewerteten Frankens thematisieren, mal die Furcht, dass die Altersguthaben wegen der Negativzinsen immer geringer ausfallen könnten.

