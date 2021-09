SNB: «Verwundbarkeit am Immobilienmarkt ist hoch»

«Die Preise für Wohneigentum erreichen neue Höchstwerte», und «Hypozinsen in der Schweiz zieht es nochmals tiefer», zitiert Fritz Zurbrügg, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, zwei Schlagzeilen vom Juli aus dem «Blick» und der «Finanz und Wirtschaft». Sein Gesamturteil lautet: «Wir erachten die Verwundbarkeit an den Hypothekar- und Immobilienmärkten gegenwärtig als hoch.» Zurbrügg hat am Dienstag an der Universität Luzern referiert.

Der durchschnittliche Preis von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen sei in den vergangenen fünfzehn Jahren um mehr als 80% gestiegen, erklärt Zurbrügg gemäss Redetext. Ein ähnlich grosses Wachstum zeige auch das Volumen der Hypotheken.