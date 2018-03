SNB winkt bei verfrühter Zinserhöhung ab

(AWP) Die Schweizerische Nationalbank SNB (SNBN 7200 9.76%) sieht keinen Grund für eine rasche Abkehr von ihrer Geldpolitik mit Negativzinsen und bedarfsmässigen Interventionen am Devisenmarkt. «Wenn wir jetzt die expansive Geldpolitik beenden würden, wäre das Risiko gross, dass wir die günstige Entwicklung gefährden würden», sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler der «Handelszeitung» in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview. Eine verfrühte Zinsanhebung wäre kontraproduktiv für die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung.

Auch die Teuerung in der Schweiz spreche noch nicht für ein Handeln der SNB. «Wir sehen bei der Inflation auch für nächstes Jahr wenig Schwung, der uns zu Änderungen zwingen würde», sagte Maechler. Zudem sei der Franken aus Sicht der Notenbank immer noch hoch bewertet und die Lage an den Devisenmärkten fragil. Bei Bedarf könne die SNB daher trotz ihrer bereits grossen Bilanz am Markt intervenieren.

Die komplette Historie zur SNB finden Sie hier. »