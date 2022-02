So reagieren Sie richtig auf ein Übernahmeangebot

Die Aktionäre von Vifor stehen vor einer Entscheidung: Die australische CSL bietet den Eignern umgerechnet ca. 165 Fr. pro Aktie in bar an, was einer stolzen Prämie von 60% zum Zwischentief Anfang Dezember entspricht. Im Frühling winkt zusätzlich eine Dividende von 2 Fr. Die Angebotsfrist läuft noch bis zum 2. März um 16.00 Uhr Schweizer Zeit. Nun stellt sich die Frage, ob die im Depot gehaltenen Titel angedient werden sollen.

Aufkeimende Übernahmespekulationen sorgen immer wieder für Kursfeuerwerke. Viele Anleger versuchen daher, mögliche Übernahmekandidaten frühzeitig ausfindig zu machen. Doch längst nicht alle wissen, wie diese Prozesse vonstattengehen. FuW möchte diesbezüglich Abhilfe schaffen.