So schlagen sich die Aktien aus dem «Hot Corner»

Grosse Chancen, aber auch grössere Risiken: In der Rubrik «Hot Corner» gibt die Redaktion der «Finanz und Wirtschaft» Aktientipps für Anleger, die einmal etwas mehr wagen wollen. Eine Auswertung seit Anfang 2016 bis zum Stichtag 2. August 2017 zeigt: Von 132 Empfehlungen lagen 95 im Plus und 37 im Minus. Für den Anleger lagen dabei spektakuläre Kursgewinne drin – aber auch ein paar Reinfälle.

Den grössten Kursgewinn seit Empfehlungsdatum verzeichnen die Aktien des Chipherstellers Nvidia (NVDA 170.3 -1.19%). Werden die Renditen annualisiert, auf den Zeitraum eines Jahres berechnet, ist die Empfehlung für die Titel der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 147.2 0.62%) top. Die Auswertung basiert auf der Währung, in der der jeweilige Titel hauptsächlich gehandelt wird. Währungsgewinne und -verluste zum Franken sind nicht berücksichtigt.

Als «Finanz und Wirtschaft» Anfang Juni 2016 Nvidia zum Kauf empfahl, hatten die Aktien bereits einen Kursanstieg von 110% in zwölf Monaten hinter sich. Die Investoren waren begeistert von den Aussichten des Unternehmens, dessen Chips die Grafiklandschaften von Computerspielen wie «Assassin’s Creed» oder «Grand Theft Auto» zum Leben erwecken. Die Begeisterung hielt an, und die Aktien setzten ihren Lauf fort. Der Kurs stieg mehr als 190%, ab Empfehlungsdatum bis 24. Mai dieses Jahres, als die Aktien im «Hot Corner» abermals den Anlegern ans Herz gelegt wurden. Auch da hat sich ein Einstieg gelohnt. Die Titel haben seither, in etwas mehr als zwei Monaten, mehr als 20% an Wert gewonnen.

«Dornröschen erwacht», titelte FuW im letzten Oktober über Zur Rose. Ein günstiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs hatte den damals ausserbörslich gehandelten Aktien gerade zu einem weiteren Schub verholfen, nachdem die Versandapotheke davor einen neuen Ankerinvestor zur Wachstumsfinanzierung gefunden hatte. Dann kam Fantasie über einen Börsengang auf. Anfang Mai erklärte Zur Rose, ein IPO zu prüfen, und am 6. Juli wurden die Aktien erstmals an der SIX gehandelt, wobei der Kurs zum Börsenstart gleich auf 159 Fr. schnellte. Seither hat er sich etwas tiefer eingependelt.

Ebenfalls im vergangenen Oktober wies FuW auf Ophthotech hin, unter dem Titel: «Aktien für Gambler». Die Wette darauf hat sich nicht ausgezahlt. Am 12. Dezember musste die Biotech-Gesellschaft melden, dass für das Kernmedikament Fovista in Studien keine Wirksamkeit nachzuweisen war. Der Aktienkurs rauschte an einem Tag 86% in die Tiefe und ist seither weiter gesunken. Ein Warnsignal hätte sein können, dass CEO David Guyer schon in den Monaten vor der Warnung Ophthotech-Aktien verkauft hat.

Mit XBiotech (XBIT 4.18 -4.13%) ist eine weitere Wette im Biotech-Sektor verloren gegangen. Gemischte Erfolge zeigen Empfehlungen im Bergbausektor. Die Titel der auf Grafiterz spezialisierten Talga Resources (TLG 0.507 0%) brachten hohe Kursgewinne. Dagegen haben die Anleger beim südafrikanischen Goldförderer Sibanye Gold (SBGL 5.53 3.17%) (Gold 1264.64 0.23%) in vierzehn Monaten über die Hälfte des Einsatzes verloren. Nun scheinen die Aktien einen Boden gefunden zu haben, FuW hat sie auf dem tieferen Niveau im Juni nochmals empfohlen.

Wie man einen Exoten kauft

Für fünf der seit 2016 im «Hot Corner» empfohlenen Unternehmen sind Übernahmeofferten eingereicht worden: So hat FuW Anfang Februar die Aktien des Telemedizinanbieters LifeWatch (LIFE 15.3 0.33%) empfohlen, mit «Aussicht auf einen Bieterkampf». Ende Mai akzeptierte der Verwaltungsrat die verbesserte Offerte des US-Unternehmens BioTelemetry.

Mitte Mai richtete der «Hot Corner» das Augenmerk auf Whole Foods Market (WFM 40.64 1.6%). Am 16. Juni bot Amazon (AMZN 989.84 -0.24%) 13,7 Mrd. $ für die Biosupermarktkette, deren Aktienkurs umgehend 29% in die Höhe schoss. Übernommen wurden dazu die kanadische TIO Networks, der Warenprüfer Exova und der Schuhhändler Belle International.

Der «Hot Corner» gibt auch exotische Tipps, wie im Oktober den auf die rumänische Banca Transilvania. Die Aktien werden aber nur an der Börse in Bukarest gehandelt. Ein Leser fand einen eleganten Weg, sie zu kaufen. Er eröffnete bei der Bank direkt ein Konto und lud sich die Aktien ins Depot: Das Ganze sei unkompliziert und sehr professionell gelaufen.