So sieht das Struki-Portfolio für 2018 aus

Die vielseitigen Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten lassen es theoretisch zu, ein Wertschriftenportfolio allein aus strukturierten Produkten zu bilden – basierend auf einzelnen oder mehreren Titeln, Indizes, Rohstoffen, ausgewählten Sektoren und Themen. Vier Struki-Experten nennen je fünf Produkte, die sie für die nächsten zwölf bis achtzehn Monate als besonders attraktiv einschätzen.

Manuel Dürr

Executive Director, Head of Public Solutions, Leonteq Securities

Tracker-Zertifikat auf Swiss Dividend Growth Index

Systematischer Investitionsprozess, bei dem in Schweizer Aktien mit nachhaltiger Dividendenpolitik angelegt wird. Selektioniert werden Titel mit stabiler oder steigender Dividende über die letzten fünfzehn Jahre. Die Strategie hat den SMI (SMI 9220.69 -0.76%) Total (FP 0 0%) Return über fünf Jahre um 4,7% p. a. übertroffen.

Valor: 36663484

4% p. a. Multi BRC auf Nestlé, Novartis und Roche

Das Produkt bietet einen aktuellen Sicherheitspuffer in Höhe von 25% und eine maximale Rendite per Verfall von 5,35% p. a. Darüber hinaus wird es von der PostFinance (Rating AA+ von S&P) garantiert.

Valor: 38788586

130%-Multi-Bonus-Zertifikat auf Credit Suisse, Julius Bär und UBS

Das Bonuszertifikat auf Schweizer Banken ermöglicht eine Rendite von 30% (15% p. a.), solange kein Basiswert während der Laufzeit 31% oder mehr verliert. Die Partizipation an steigenden Kursen über den Bonus-Level hinaus ist unbegrenzt.

Valor: 39694231

Tracker-Zertifikat auf den Swissquote Bitcoin Active Index

Das von Swissquote (SQN 45.8 1.78%) aktiv verwaltete Zertifikat investiert zu 60% in Bitcoin und alloziiert die restlichen 40% dynamisch zwischen Bitcoin und US-Dollar. Die von Algorithmen gesteuerte Anlagestrategie berücksichtigt Indikatoren wie gewichtetes Momentum, Tagesvolatilität sowie Signale auf Social Media und steuert auf diese Weise das Exposure in Bitcoin.

Valor: 37270343

Outperformance-Zertifikat auf WTI-Rohöl

Aufgrund der Backwardation von WTI-Rohöl ermöglicht das Produkt eine Partizipation in Höhe von 450% an steigenden Notierungen der Rohölsorte WTI (WTI 65.08 -0.64%). Bei fallenden Notierungen verhält sich das Produkt linear zum Rohölpreis.

Valor: 30039838

Curdin Summermatter

Leiter Verkauf Strukturierte Produkte, Zürcher Kantonalbank

Tracker-Zertifikat ZKB-Jahresfavoriten 2018

Eins-zu-eins-Partizipation an den zehn Schweizer Favoriten des Research der Zürcher Kantonalbank. Die ZKB-Jahresfavoriten erzielten in den letzten Jahren eine signifikante Outperformance gegenüber dem SPI (SXGE 10604.43 -0.88%). Ab 2. Februar an der SIX handelbar.

Valor: 36816807

Kapitalschutzzertifikat auf Euro Stoxx 50

100% Kapitalschutz per Verfall in Dollar mit Eins-zu-eins-Partizipation bis zum Knock-out (Indexstand 4483,28) am Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3523.28 -1.51%). Im Fall eines Knock-out erhält der Anleger eine Zahlung (Rebate) von 4,5%. Komfortabler Puffer bis zum Knock-out-Level (>20%) mit attraktivem Einstiegspreis (aktuell ca. 97,75%) – Mindestrendite von ca. 2,25% per Verfall in Dollar.

Valor: 35047139

Lock-in BRC on Worst of SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500

BRC mit Chance auf Kapitalschutz per Verfall. Falls der Worst of (aktuell Euro Stoxx 50, ca. 102%) am nächsten Beobachtungstag (9. März) über 103% (3693,65) notiert, wandelt sich der BRC in ein Kapitalschutzprodukt, Rendite: 5,08%.

Valor: 35047266

Bonuszertifikat on Basket Nestlé N, Novartis N, Roche GS mit Last-Look-Barriere

Das Schweizer Lieblingstrio als Bonuszertifikat. Unbeschränkt an der Entwicklung (on Basket) der drei Aktien partizipieren, mit Mindestrückzahlung von 1215 Fr., wenn keiner der Titel bei Verfall die Barriere berührt. Aktuell besteht ein komfortabler Risikopuffer von über 20%.

Valor: 38045714

Tracker «starke Marken»

Unternehmen mit starken Marken sind Leader in ihrem Segment, hochprofitabel und haben meist eine hohe Konstanz im Management als Erfolgsfaktor. Der globale Mix des Basket bietet dem Anleger ein hohes Mass an Diversifikation. Starke Marken haben stets Konjunktur, auch im Portfolio.

Valor: 36816096

Eric Blattmann

Head Public Distribution Schweiz, Bank Vontobel

Partizipationszertifikat, Vontobel Swiss Research Basket in Franken

Ein dynamischer Basket nur mit Schweizer Aktien, die vom preisgekrönten Vontobel-Aktienresearch mit einem «Buy»-Rating versehen worden sind. Anpassungen werden automatisch und am Tag der Neueinstufung umgesetzt.

Valor: 30188932

Coupon Multi Defender Vonti auf Richemont, LafargeHolcim, Logitech, UBS

9% garantiert. Weitere 9%, wenn die Kurse aller Basiswerte am Laufzeitende über 100% des Spot-Referenzpreises schliessen. Die Titel sind mit dem Rating «Buy» des Vontobel-Aktienresearch versehen.

Valor: 39477200

Tracker Open End in Franken auf den Solactive Battery Energy Storage Performance Index

Rasant wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien – wegen steigender Nutzung von Drahtlosgeräten und E-Autos. Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette im Index, die signifikante oder potenziell starke Einnahmen generieren.

Valor: 38291228

Tracker-Zertifikat Open End in Franken auf den Solactive Artificial Intelligence Performance Index

Produkte und Dienstleistungen werden «intelligenter», dank der Anreicherung mit künstlicher Intelligenz. Der Index spiegelt die gesamte Wertschöpfungskette des Themas Artificial Intelligence.

Valor: 37737246

Multi Barrier Reverse Convertible mit Partizipation auf BP, Royal Dutch Shell, Statoil, Total (Franken)

Die Ölpreise steigen; zu Jahresbeginn erreichten sie ein Dreijahreshoch. Setzt sich der Trend fort? Dann partizipieren Sie an der Entwicklung von Ölunternehmen. Garantierter Coupon von 5% p. a.

Valor: 34839072

Stefan Weber



Public Distribution Structured Products, Credit Suisse

Open-End-Tracker-Zertifikat CS Silver Economy Index in Euro

Mit diesem aktiv verwalteten Tracker-Zertifikat zum Thema Silver Economy kann auf effiziente Weise in mögliche Profiteure des demografischen Wandels investiert werden. Das Thema gehört zu den aktuellen Supertrends der Credit Suisse (CSGN 18.06 -0.99%).

Valor: 35832629

Open-End-Tracker-Zertifikat CS Automation Index in US-Dollar

Die fortschreitende Automatisierung dürfte ein interessantes Anlagethema bleiben. Mit diesem aktiv verwalteten Tracker-Zertifikat auf den Credit Suisse Automation Index bleiben Investoren branchenübergreifend am Ball.

Valor: 35768360

Bonuszertifikat Swiss Life, Axa, Zurich in Franken

Dieses Bonuszertifikat bietet Anlegern eine Partizipation von 100% an der Wertenwicklung der drei Versicherungstitel. Sofern kein Basiswert die Barriere bei 59% touchiert, wird mindestens der Bonus-Level von 122% zurückgezahlt.

Valor: 38064878

Autocallable BRC SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500, FTSE 100, 4% p. a.

Global diversifizierte Indexanlage in Franken mit einem garantierten Coupon von 4% p. a. Die Distanz zur Barriere beträgt mehr als 45%, das Produkt wird derzeit unter dem Emissionspreis gehandelt (Stand: 22. Januar).

Valor: 38064791

BRC Best Pick auf Gilead, Evonik, ASML, 7,5% p. a., in Franken

Die Basiswertauswahl der BRC Best Picks wird anhand eines innovativen Prozesses in Zusammenarbeit mit Credit Suisse Research vorgenommen, um Aktien mit einem limitierten Abwärtspotenzial zu identifizieren.

Valor: 36656545