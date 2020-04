So tickt London in Zeiten der Pandemie

Es klingt nach einer Herkulesaufgabe, als Premierminister Boris Johnson am 23. März den Lockdown über Grossbritannien verhängt. Denn die britische Bevölkerung ist gemeinhin dafür bekannt, mit Regeln durchaus locker umzugehen. So wird vor allem in Grossstädten eine rote Ampel von Fussgängern gerne ignoriert. Ein ähnlich lockerer Umgang war auch bei der jüngsten Vorgabe der Regierung zu befürchten gewesen: Man solle die eigene Wohnung nur noch in notwendigen Fällen verlassen. Doch spätestens seit Johnson selbst sich mit dem Coronavirus infiziert hat und vor gut zehn Tagen auf die Intensivstation eines Londoner Spitals verlegt wurde, ist landesweit der Ernst der Lage klar geworden. Am Osterwochenende haben die Briten die Restriktionen erstmals ohne grösseren Widerstand eingehalten.

