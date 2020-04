So tickt Rom in Zeiten der Pandemie

Fünf Wochen Ausgehverbot sind selbst für die Ewige Stadt, die mehr erlebt hat als die meisten Metropolen, eine aussergewöhnliche Erfahrung. Italien ist eines der ersten und am schwersten betroffenen Opfer der Coronakrise. Die Hauptstadt ist am 10. März abgeriegelt worden. Seither kontrollieren Polizeipatrouillen die wichtigsten Strassen. Die Szenerie erinnert an das Set eines Science-Fiction-Films über eine düstere Zukunft, in der die Staatsmacht jede Freiheit einschränkt.

In Zeiten von Corona ist es nicht nur verboten, Rom zu verlassen. Auch innerhalb der Stadtgrenze darf man nicht mehr von einem Quartier ins andere fahren. Es sei denn, man kann dem mobilen Polizeiposten belegen, dass eine der wenigen von der Regierung sanktionierten Ausnahmen zutrifft – beispielsweise der Weg ins Büro, falls kein «telelavoro» zu Hause organisiert wurde. Das Leben im eigenen Quartier steht fast still. Geöffnet sind neben den Apotheken nur noch Lebensmittelgeschäfte, Zeitungskioske, Tabakläden und Reinigungen. Der Eintritt ist nur mit Maske und Einweghandschuhen erlaubt, und immer nur für wenige Personen. Alle Parks sind geschlossen. Man darf noch joggen, aber nur in der Nähe der eigenen Wohnung.