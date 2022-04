So viele Quadratmeter gibt’s für 1 Mio. $

Das Immobilienberatungsunternehmen Knight Frank hat seinen Sitz in London. Das ist eines der teuersten Pflaster der Welt – kein Wunder, dass viele verblüffend schnell verblüffend reich gewordene Russen sich hier häuslich niederge­lassen haben: Sie können (konnten?) es sich leisten, und sie haben die Immobilienpreise noch weiter nach oben getrieben. Ein gediegenes Logis an bester Londoner Lage – «Prime ­Residential Property» – kostet dort ungefähr etwas mehr als das Doppelte, was für ein gleich grosses Appartement an einer Berliner Edeladresse zu berappen ist. Umgekehrt: Für die gleiche Summe gibt’s in London nur halb so viel Fläche. Für 1 Mio. $ kriegt der vermögende Käufer in London im Durchschnitt magere 30,6 m2 Quadratmeter, in New York 33,3 m2 und in Genf mit 37,1 m2 auch nicht viel mehr, gemäss den Erhebungen des aktuellen Wealth Report von Knight Frank. Die Platzknappheit im Steuerparadies Monaco erklärt seine astronomischen Immobilienpreise. Für 1 Mio. $ darf in Kapstadt – ebenso schön am Meer gelegen, ebenso angenehmes Klima – mit komfortablen 219,5 m2 kalkuliert werden, in Monaco mit fünfzehnmal weniger, nur ein Zimmerchen. Im reichen Dubai gibt es mehr schicke Wohnfläche fürs gleiche Geld als im armen Mumbai. In Ostasien sind Schanghai und Peking klar teurer als Tokio. Wer in Europas Metropolen nach Schnäppchen sucht, hat in Madrid gute Chancen.