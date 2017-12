Softbank kauft Uber-Anteil

(Reuters) Ein Konsortium um den japanischen Telekomkonzern Softbank (Softbank 39.68 0.58%) kauft einem Zeitungsbericht zufolge einen Anteil am Mitfahrdienst Uber zu einem kräftigen Preisnachlass. Die Uber-Eigentümer hätten das Angebot angenommen, bei dem das Unternehmen mit 48 Mrd. $ bewertet werde, berichtete das «Wall Street Journal» am Donnerstag. Das entspricht einem Abschlag von etwa 30% auf die jüngste Uber-Bewertung. Uber und Softbank lehnten eine Stellungnahme zu dem Kaufangebot ab, das am Donnerstag ausläuft.

Uber-Investoren und Angestellte hätten dem Konsortium insgesamt 20% der Anteilsscheine abgeboten, berichtete die Zeitung weiter unter Berufung auf Insider. Softbank werde seine Beteiligung vermutlich auf etwa 15% begrenzen, andere Mitglieder des Konsortiums dürften weitere Anteile kaufen. Der Konzern hatte bereits im August Interesse an einer Investition angemeldet.

Bei dem Fahrdienstvermittler ist bereits der Weg für einen Einstieg freigeräumt worden. Uber gilt auf Basis der jüngsten Bewertung von 68,5 Mrd. $ als das teuerste von Finanzinvestoren gestützte Unternehmen der Welt und strebt bis zum Herbst 2019 einen Gang an die Börse an. Softbank wiederum hat sich in jüngster Zeit einen Namen als Geldgeber für Technologieunternehmen gemacht und ist unter anderem am Uber-Konkurrenten Didi und der indischen Taxi-App Ola beteiligt.