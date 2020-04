Softbank mit erstem Verlust seit fünfzehn Jahren

(Reuters) Der erste Verlust seit 15 Jahren bringt die Aktie des japanischen Technologieinvestors Softbank (Softbank 18.63 -3.97%) auf die Verkaufslisten. Die Titel des international tätigen Geldgebers gaben am Dienstag in Tokio 3,5% nach. Softbank gab bekannt, das Geschäftsjahr zu Ende März mit einem operativen Fehlbetrag von umgerechnet wohl fast 11,5 Mrd. € abzuschliessen.

Dies liegt vor allem am katastrophalen Abschneiden des von Softbank finanzierten Megafonds Vision Fund, der unter anderem am ums Überleben kämpfenden Bürovermieter WeWork und dem Fahrdienst Uber (UBER 27.99 3.25%) beteiligt ist. Zusätzlich belastete die Insolvenz der Satellitenfirma OneWeb. Inzwischen fordert der aktivistische Investor Elliott eine bessere Einsicht in die Aktivitäten des Vision Fund. Vergangenen Monat kündigte Softbank den grössten Aktienrückkauf in der Firmengeschichte an.

Für positive Nachrichten sorgte jüngst lediglich die Fusion des von Softbank kontrollierten US-Mobilfunkkonzerns Sprint mit der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US (TMUS 86.17 0.31%), die nach langer Wartezeit über die Bühne gegangen ist.