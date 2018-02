Softbank strebt Sitze im VR von Swiss Re an

(AWP/TH) Der Versicherer Swiss Re (SREN 95.06 0.7%) und die japanische Softbank-Gruppe führen derzeit Gespräche über den Einstieg des Mobilfunk-Konglomerats beim Schweizer Konzern. Wie die «Financial Times» berichtet (Ausgabe vom 19.02.), kommen die Gespräche um die Übernahme einer Beteiligung an Swiss Re in einem Umfang von bis zu 30% voran.

Dabei würden die Japaner auch mehrere Sitze im Verwaltungsrat von Swiss Re anstreben, um die Geschäftsentwicklung des Rückversicherers mitbestimmen zu können, so der Bericht. Vor Wochen hatte Swiss Re bereits drei Personen designiert für die Zuwahl in den dreizehnköpfigen Verwaltungsrat. Sie sollen an der Generalversammlung vom 20. April drei langjährige Mitglieder ersetzen, die primär aus Altersgründen nicht zur Wiederwahl antreten.

Bislang einzig Blackrock direkt vertreten

Wie die britische Finanzzeitung weiter schreibt, sollen sich Softbank-Gründer und CEO Masayoshi Son und Swiss Re-Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz in den kommenden Wochen zu weiteren Gesprächen treffen, um den Deal abzuschliessen. Im Zentrum der Verhandlungen stünden dabei die von Softbank (Softbank 41.75 0.8%) angestrebten Sitze im Verwaltungsrat, heisst es.

Aus dem Aktionariat des Schweizer Konzern ist bislang nur eine direkte Vertretung im Verwaltungsrat offengelegt. Die Vermögensverwalterin Blackrock (BLK 541.1 0.08%), die nach aktuellen Angaben mit 4,2% aller Aktien nach Swiss Re (Eigenbestand von 10% aller Aktien) bedeutendste Besitzerin ist, hat ihre Verwaltungsrätin und Mitgründerin Susan Wagner in das Gremium delegiert.

Warren Buffett damals nicht interessiert

Als sich 2009 das vom US-Milliardär Warren Buffett kontrollierte Konglomerat Berkshire Hathaway (BRK.A 306000 0%) mit einer Wandelanleihe von 3 Mrd. Fr. massgeblich bei der damals schief stehenden Swiss Re engagierte, war ein Einsitz im Verwaltungsrat explizit ausgeschlossen worden.

Bei einer substanziellen Beteiligung von Softbank wäre eine Kandidatur ihrer Exponenten nur logisch. Ausser Softbank-CEO Masayoshi Son wäre etwa auch Verwaltungsratsmitglied Jack Ma dafür prädestiniert. Der Chinese ist Gründer und Chef des Internet-Riesens Alibaba (BABA 183.68 -2.01%).

Mögliche Nachfolger von Präsident Walter Kielholz

Swiss-Re-Präsident Walter Kielholz, der seit 1998 im Verwaltungsrat wirkt, könnte den Aufbau einer strategischen und finanziellen Partnerschaft mit dem asiatischen Konglomerat gleichsam als Schlusspunkt seiner langen Karriere setzen. Der 66-jährige könnte die Gelegenheit nutzen, das Präsidium abzutreten. Zu möglichen Nachfolgern gehören Vizepräsident Renato Fassbind (ex ABB (ABBN 23.48 -0.55%) und Credit Suisse (CSGN 17.335 -0.26%)), Jay Ralph (früher in der Gruppenleitung des Allianz-Konzerns) und Jacques de Vaucleroy (ehemals AXA).

Solfbank müsste bei einem Marktwert von Swiss Re von 30 Mrd. Fr. für den Kauf einer 30%-Beteiligung rund 9 Mrd. aufwerfen. Seit Bekanntwerden des Softbank-Interesses haben die Swiss Re-Aktien an der Börse 4,5% dazugewonnen.

Kapitalerhöhung ist wenig wahrscheinlich

In Frage kommen ein Erwerb der Aktien, die Swiss Re im Eigenbestand hält, allenfalls kombiniert mit einem öffentlichen Kaufangebot für weitere Aktien bis zur vereinbarten Zielmenge. Eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gilt als wenig wahrscheinlich. Swiss Re ist für ihre heutigen Geschäftsaktivitäten bereits überkapitalisiert.

Expansiv gebärdet sich Swiss Re einzig im Geschäftsfeld Life Capital, wo mit grossem Mitteleinsatz ganze Bestände laufender Lebensversicherungspolicen erworben werden. Für die Verkäufer kommt ein solcher Transfer einer alternativen Form der Rückversicherung gleich. Swiss Re trachtet danach, durch den Ausbau dieser Aktivität Skalenerträge zu nutzen.

Am Freitag wird Swiss Re an der Bilanzkonferenz den Geschäftsbericht 2017 präsentieren und sich möglicherweise weiter zu den noch offenen Fragen bezüglich des Softbank-Deals äussern.

Swiss Re schliesst Aktienrückkaufprogramm ab

(AWP) Die Swiss Re hat das Anfang November 2017 lancierte Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Mrd. Fr. am vergangenen Freitag abgeschlossen. Im Rahmen dieses Programms hatte der Rückversicherer insgesamt 10,8 Mio eigene Aktien zu einem Anschaffungswert von Total 1 Mrd. erworben, wie es in der Mitteilung vom Montag heisst. Dabei seien die Aktien über die Zeit zu einem Durchschnittspreis von 92,31 Fr. je Titel zurückgekauft worden. Zum Vergleich: Am Freitag kostete ein Swiss Re-Aktie an der Börse 94,40 Fr.



Der Aktienrückkauf war mit dem Ziel lanciert worden, sogenanntes Überschusskapital an die Aktionäre zurückzuführen. Ähnliche Programme hatte es auch in den vergangenen Jahren gegeben. Diese wurden jeweils anlässlich der Bilanzmedienkonferenz im Februar angekündigt, mit dem Hinweis, dass über die Lancierung später im Herbst nach Ende der Hurrikan-Saison in den USA entschieden wird.



Im Jahr 2017 war daher lange nicht klar, ob die Swiss Re nach den verheerenden Hurrikan-Katastrophen das an der Generalversammlung im April genehmigte Programm auch umsetzen wird. Anfang November gab der Rückversicherer dann jedoch den Startschuss für den Aktienrückkauf. Swiss Re sei bestens gerüstet, um die hohen Schäden aus den Naturkatastrophen zu absorbieren, und man sei weiterhin in der Lage, Überschusskapital an die Aktionäre zurückzuführen, liess das Management damals verlauten.



Ob im laufenden Jahr ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Aussicht gestellt wird, dürfte sich am kommenden Freitag zeigen. Dann wird Swiss Re den Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr präsentieren.