Softwareone öffnet das IPO-Fenster wieder

Ein wichtiges Signal für den Schweizer IPO-Markt kommt aus Deutschland. Der Softwarehersteller Teamviewer hat angekündigt, noch in diesem Jahr in Frankfurt an die Börse zu wollen. Der Börsenwert soll zwischen 4 und 5 Mrd. € betragen, so dann das Investoreninteresse stimmt. Ist das der Fall, dauert es von dieser offiziellen Ankündigung (Intention to Float, vgl. Grafik 1) bis zur Kotierung nur noch wenige Wochen.

Das ist deshalb wichtig, weil in der Schweiz mit Softwareone ein Börsenkandidat aus einem ähnlichen Bereich in den Startlöchern steht (vgl. Text unten). Laut der Nachrichtenagentur Reuters will das IT-Unternehmen aus Stans nach im September an die Börse gehen. Für eine Rückkehr der IPO-Thematik spricht auch die Saisonalität. Im August fanden in den letzten Jahren nie Börsengänge statt. Erst mit Herbstbeginn nahmen die Aktivitäten wieder Fahrt auf.