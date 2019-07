Sommerlektüre, Teil eins

01 | Willkommen in Lake Success



Worum geht es: Hedge-Fund-Manager Barry Cohen verwaltet ein Vermögen von 2,4 Mrd. $. Zusammen mit seiner Frau Seema lebt er das perfekte Leben der Reichen und Schönen in New York. Doch die Fassade bekommt Risse, als bei ihrem Sohn Autismus diagnostiziert wird und die Börsenaufsicht ein Verfahren gegen Barry aufnimmt. Statt sich den Widrigkeiten zu stellen, packt er seine geliebte Uhrensammlung in einen Koffer und steigt in einen Greyhound-Bus, um seine Jugendliebe wiederzufinden.



Darum geht es wirklich: Vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen 2016 wird auf Barrys Roadtrip die Kluft zwischen Reich und Arm in den USA deutlich. Auch wenn er als Protagonist mehrheitlich unausstehlich ist, sehen wir durch Barrys Augen, wie sich die Messlatte des Erfolgs auch innerhalb des reichsten 1% immer weiter nach oben verschiebt und die persönliche Zufriedenheit dabei auf der Strecke bleibt.



Geeignet für: Wer den Sommer hinter dem Schreibtisch verbringen muss, kann zu dieser Feierabendlektüre greifen und wird auf eine unterhaltsame Reise durch die USA mitgenommen.



Autor: Gary Shteyngart

Orginaltitel: Lake Success

Aus dem Englischen von:Ingo Herke

Verlag: Penguin

Erstmals erschienen: September 2018

Anzahl Seiten: 400

Preis: ab 24.90 Fr.