Sommerlektüre, Teil drei

01 | The Theft of a Decade



Worum geht es: Millennials haben es nicht leicht. Als ein Grossteil der Generation mit den Jahrgängen 1981 bis 1996 in den Arbeitsmarkt eintreten wollte, tobte die Finanzkrise. Einstiegsjobs waren rar. Also studierten sie weiter und werden nun von Studiendarlehen erdrückt. Damit nicht genug. Obwohl viele mittlerweile Teil der arbeitenden Bevölkerung sind, hinkt ihre Entlohnung derjenigen der älteren Generationen hinterher. Denn die gut bezahlten Jobs sind weg. Ergo ist das Eigenheim unerschwinglich, die Familiengründung wird verschoben. Zudem braut sich am Horizont der nächste Sturm zusammen: Die Altersvorsorge ist unterfinanziert.



Darum geht es wirklich: Der Grund für die Leiden der Millennials sind die Babyboomer. Sie haben ihnen ein Jahrzehnt gestohlen. Mit politischen Entscheiden haben sie die ökonomische Misere verursacht und sorgen dafür, dass sie sich auch in Zukunft kaum lindern wird. Das Problem betrifft nicht nur die USA, sondern auch Europa und Japan.



Geeignet für:Leser, die verstehen möchten, warum die jungen Wähler in den USA den Schalmeienklängen des Sozialismus verfallen und welche Bruchlinien Wirtschaft und Politik in den nächsten Jahrzehnten prägen werden.



Autor: Joseph C. Sternberg

Verlag: PublicAffairs

Erstmals erschienen: Mai 2019

Anzahl Seiten: 288

Preis: ab 29.90 Fr.