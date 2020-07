FuW-Sommerlektüre

01 | How To Be an Antiracist



Worum geht es: Es ist das Buch der Stunde. Zwar schon vor einem Jahr erschienen, kletterte das Sachbuch vor mehreren Wochen an die Spitze der «New York Times»-Bestsellerliste und verharrt seither dort. Völlig zu Recht. Der preisgekrönte Autor und Geschichtsprofessor Ibram X. Kendi erklärt nicht nur, was die Menschen auf die Strasse treibt, sondern zeigt auch, wie Rassismus entstanden ist, dass der Auslöser weder Ignoranz noch Hass, sondern Politik und Machterhalt sind und wie Rassismus alle US-Lebensbereiche durchdringt.



Darum geht es wirklich: Niemand ist «kein» Rassist. Entweder ist jemand ein Rassist oder ein Antirassist. Ein Antirassist wertet nicht zwischen Rassen und begründet die Unterschiede zwischen Rassen mit politischen Rahmenbedingungen. Kendi predigt aber nicht, ­sondern zeigt an seinem Leben, dass er immer wieder ­rassistisch dachte und handelte. Sei es gegen Einwanderer aus Afrika, Homosexuelle oder Weisse. Nur mit Selbstreflexion und dem Ändern der Rahmenbedingungen lässt sich Rassismus aus der Welt schaffen.



Geeignet für: Für alle, die denken, dass sie keine Rassisten sind – und für alle anderen sowieso.(ML)



Autor: Ibram X. Kendi

Orginaltitel: How To Be An Antiracist

Aus dem Englischen von: Heike Schlatterer

Verlag: BTB

Erstmals erschienen: August 2019

Anzahl Seiten: 416

Preis: ab 25.50 Fr.