FuW-Sommerlektüre

01 | Noise

Was unsere Entscheidungen verzerrt – und wie wir sie verbessern können



Worum geht es: Daniel Kahneman brachte die Psychologie in die ökonomische Forschung und erhielt dafür 2002 den Wirtschaftsnobelpreis. In seinem neuen Buch deckt er ein weit verbreitetes und dennoch unbekanntes Phänomen auf: Alle unsere Entscheidungen werden durch zufällige Einflüsse gestört und fallen daraufhin verzerrt aus. Kahne­man und seine Mitautoren bezeichnen das als Rauschen resp. Noise. Stimmungsschwankungen, Selbstüberschätzung und vieles mehr sorgen dafür, dass die Urteilsfindung von Richtern, Ärzten, Bankern, Personalverantwortlichen etc. an eine Lotterie erinnert.



Darum geht es wirklich: Nachdem der erste Schock darüber verwunden ist, wie sehr dieses Lotterieprinzip unser privates und öffentliches Leben prägt, erfährt der Leser, wie sich das Rauschen in der Praxis verringern lässt. Kahneman et al. schlagen sogenannte Noise-­Audits vor. Sie erklären den Vorteil von Algorithmen und Big Data. Spätestens dann fragt sich der Leser nach dem Stellenwert von individuellem Spielraum und persönlicher Kreativität. Wie viel Rauschen ist im technologiedominierten Alltag nicht doch erwünscht?



Geeignet für: Leser, die über den Stand der Forschung in Psychologie und Ökonomie auf dem Laufenden bleiben wollen. (AN)



Autoren: Daniel Kahneman, Olivier Sibony und Cass Sunstein

Orginaltitel: Noise: A Flaw in Human Judgement

Aus dem Englischen von: Thorsten Schmidt

Verlag: Siedler

Erstmals erschienen: Mai 2021

Anzahl Seiten: 480

Preis: ab 34 Fr.