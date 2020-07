FuW-Sommerlektüre

Urlaubszeit ist Lesezeit. Gerade weil der Reiseradius dieses Jahr ein­geschränkt bleibt, ist es umso schöner, in der Berghütte, am Seeufer oder auf dem eigenen Balkon alles um sich herum zu vergessen. Die Redaktion der «Finanz und Wirtschaft» hat für Sie Bücher zusammengestellt, durch deren Lektüre Sie genau das erreichen. Natürlich alles Werke mit einem Bezug zur Finanzwelt. Viel Lesevergnügen!

01 | Unsichtbare Frauen



Worum geht es: Dass auch Schneeräumung sexistisch sein kann, zeigt die britische Autorin Caroline Criado-Perez: In der schwedischen Stadt Karlskoga wurde 2011 beschlossen, Schnee künftig zuerst auf den ­Trottoirs und erst dann auf den Strassen zu räumen. Dadurch reduzierte sich die Anzahl Frauen, die im ­Winter einen Unfall erlitten, deutlich. Grund dafür sind unterschiedliche Bewegungsmuster von Frauen und Männern. Während Männer am Morgen meist mit dem Auto unterwegs sind, gehen Frauen zu Fuss oder sind mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Bei der Planung wurden die Daten schlicht missachtet.



Darum geht es wirklich: Das Beispiel aus Karlskoga ist nur eines von vielen in dem Buch, das die riesige Datenlücke in Bezug auf den Alltag von Frauen illus­triert. Lässt sich der kommunale Winterdienst noch ­relativ leicht reorganisieren, sind die Konsequenzen davon, wenn Männer als Norm herangezogen werden, in anderen Bereichen gravierender. Die Autorin zeichnet keine rosige Zukunft. Big Data und der Vormarsch von Algorithmen dürften dazu führen, dass der ­«Gender Gap» noch stärker zementiert wird.



Geeignet für: Pflichtlektüre für Entscheidungsträger in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.(BB)



Autor: Caroline Criado-Perez

Orginaltitel: Invisible Women. Exposing Data Bias in a World Designed for Men

Aus dem Englischen von: Stephanie Singh

Verlag: BTB TB

Erstmals erschienen: Februar 2020

Anzahl Seiten: 496

Preis: ab 18.30 Fr.



02 | Dark Towers.



Worum geht es: Es beginnt mit einem Selbstmord in London und endet im Weissen Haus. Dazwischen erzählt der Journalist David Enrich, wie Gier und Gewinnstreben dazu führten, dass sich die Deutsche Bank vom verschlafenen Geldinstitut der «Deutschland AG» zum rücksichtslosen globalen Player entwickelte. ­Exemplarisch für die Kultur der Bank steht dabei die langjährige Beziehung zu US-Präsident Donald Trump. Trotz diverser Insolvenzen gewährten ihm verschiedene Abteilungen des Finanzinstituts immer wieder ­frische Kredite. Selbst wenn Trump sie dazu verwendete, bereits bestehenden Verpflichtungen bei einer anderen DB-Einheit zu tilgen.



Darum geht es wirklich: Ein entfesseltes Finanz­system und gravierende interne Versäumnisse haben dazu ­geführt, dass die Deutsche Bank in praktisch ­jeden Skandal der vergangenen Jahre involviert war (und ist). Das sorgt für eine spannende Lektüre. Für Trump ist die Geschichte womöglich noch nicht vorbei: Längst ­interessiert sich der US-Kongress für seine Geschäftsbeziehung zur Deutschen Bank.



Geeignet für: Investmentbanker und Fans von Wirtschaftskrimis kommen auf ihre Kosten.(BB)



Autor: David Enrich

Orginaltitel: Dark Towers

Aus dem Englischen von: Philipp Seedorf

Verlag: HarperCollins, Redline Verlag

Erstmals erschienen: Februar 2020, erscheint am ­9. August auf Deutsch

Anzahl Seiten: 426

Preis: ab 21.90 Fr.



03 | Falsche Bilder – echtes Geld.



Worum geht es: In ihrem flüssig geschriebenen und gut recherchierten Buch bringen zwei Journalisten den grössten Schwindel in der Kunstszene ans Licht. 25 Jahre lang fälschte Wolfgang Fischer alias Wolfgang Beltracchi verschollene Bilder bekannter Maler der ­Moderne. Kunstexperten, Museen und Galeristen ­gingen Beltracchi und seinen Komplizen auf den Leim – weil sie sämtliche Alarmsignale missachteten.



Darum geht es wirklich: Wo saftige Gewinne winken, steigt die Neigung, wegzuschauen und Zweifel zu unterdrücken. Das ist am Kunstmarkt nicht anders als an der Börse. Der Beltracchi-Bluff enthält sämtliche ­Elemente der Finanzkrise von 2008/09. «Es scheint wie bei Derivaten nur noch darum zu gehen, diese Dinge wie heisse Kartoffeln weiterzureichen. Niemand schnürt das Paket mal auf und schaut nach, was drin ist», schreiben die Richter in ihrem Urteil. Aber auch sie ­machen keine gute Figur in dieser Posse, die im Jahr 2010 nur auffliegt, weil ab einem Punkt die Gier ­überhandnimmt. Dass der Skandal zum Umdenken in der Kunstbranche geführt hat, widerlegt das Buch.



Geeignet für: Für Kunstinteressierte mit einem Faible für die Finanzwelt.(AN)



Autoren: Stefan Koldehoff und Tobias Timm

Orginaltitel: Dark Towers

Aus dem Englischen von: Philipp Seedorf

Verlag: Kiepenheuer & Witsch (KiWi Paperback),

Erstmals erschienen: März 2012, 2. Auflage 2018

Anzahl Seiten: 304

Preis: ab 12.40 Fr.