FuW-Sommerlektüre

Agromafia Wie Ndrangheta & Co. die italienische Lebens­mittelproduktion beherrschen – und was auf unsere Teller kommt Worum geht es: Der Schweizer Journalist Oliver Meiler nimmt uns mit auf eine Reise von Sizilien über die italienische Stiefelspitze bis nach Mailand und über die Alpen in die Schweiz. Er zeichnet den Weg kulinarischer Köstlichkeiten nach – Tomaten, Olivenöl, Mozzarella – und wie sie mit dem organisierten Verbrechen verbandelt sind. Darum geht es wirklich: Lebensmittel sind Italiens Exportschlager schlechthin, von Slow Food bis Food Porn. Der Sektor steht für 25% der Wirtschaftsleistung. Dieser Erfolg ruft Betrüger auf den Plan: Die verschiedenen ­kriminellen Clans verdienen Milliarden, indem sie Produkte panschen, Tiere quälen, Händler erpressen oder Politiker schmieren. Sie streichen EU-Fördergelder ein, drängen unbescholtene Produzenten vom Markt und verschmutzen die Umwelt. Die Leidtragenden sind nicht nur Bauern und Händler, sondern wir alle, die solche vermeintlichen Delikatessen auf dem Teller haben. Meiler beschreibt in einer Mischung aus Reportage und Reisebericht diese düstere Seite des Bel Paese. Geeignet für: Regelmässige Ristorantebesucher, ­Italienromantiker und Mafia-Verklärer. (RI) Autor: Oliver Meiler Orginaltitel: Aus dem Englischen von: Verlag: dtv Erstmals erschienen: Februar 2021 Anzahl Seiten: 352 Preis: ab 23.90 Fr.

