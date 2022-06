The Gates of Europe Wie die Ukraine ihren Platz im Herzen Europas eingenommen hat Worum geht es: Um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine besser zu verstehen, hilft ein Blick in die vielfältige Geschichte des Landes. Serhii Plokhy, Historiker und ein ausgewiesener Kenner der Materie beginnt seine Erzählung im 5. Jahrhundert v. Chr. mit den Berichten des griechischen Geschichtsschreibers Herodot von den «Barbaren», die nördlich des Schwarzen Meeres lebten, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. ­Ausgehend davon schildert er den Einfluss verschiedener Gruppen und politischer Entitäten auf die Ukraine: der Slawen und der Wikinger, die Zeit der Polnisch-Litauischen Union, die Ukraine unter den Zaren und der Sowjetunion. Ein vorläufiges Ende findet das Buch nach der Revolution auf dem Maidan 2014/15, der Besetzung der Krim durch Russland und dem Beginn des Krieges in der Ostukraine. Darum geht es wirklich: Plokhy, der an der US-Universität Harvard lehrt, gibt lesenswerte Einblicke in ein Land, das die Nachrichten dominiert und über dessen Geschichte viel behauptet wird, oftmals ohne dies mit Fakten zu unterlegen. Geeignet für: Nachrichtenleser, die die Ge­schichte(n) hinter den Schlagzeilen erfahren wollen. (BB) Autor: Serhii Plokhy Deutscher Titel: Das Tor Europas Auf deutsch erhältlich: ab dem 3. September 2022 Verlag: Penguin Books Erstmals erschienen: Dezember 2016 Anzahl Seiten: 432 Preis: ab 19.90 Fr.

State of Terror Wie eine (fiktive ?) amerikanische Aussenministerin versucht, eine globale Katastrophe zu verhindern Worum geht es: Drei Bomben ­explodieren in europäischen Bussen, das nächste Ziel der Terroristen befinde sich in den USA. Die neue amerikanische Aussenministerin Ellen Adams muss dies verhindern, aber wie, mit einem Chef, der ihr nicht ­gerade freundlich gesinnt ist? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, der Ellen rund um den Globus führt und in gefährliche Situationen bringt. Darum geht es wirklich: Hillary Clinton mag es nicht ins Präsidialamt der USA geschafft haben. Aber anders als ihr Mann Bill, der sich nach seinem Dienst für das Vaterland ebenfalls als Thriller-Autor versuchte und nicht zu überzeugen vermochte, glänzt Hillary in dieser neuen Rolle. In der ­Zusammenarbeit mit der erfahrenen Krimiautorin Louise Penny legt sie eine rasante Geschichte vor, gespickt mit unterhaltsamen und informativen Details aus ihrer langen Karriere in der US-Aussen- und Innenpolitik. Geeignet für: Politikjunkies, die sich mit einem waghalsigen Abenteuer auf dem internationalen diplomatischen Parkett vom Zustand der tatsächlichen globalen Weltordnung ablenken wollen, und Thriller-Fans, die bahnbrechende Wendungen und gut entwickelte Protagonisten schätzen. (MB) Autorinnen: Hillary Rodham Clinton und Louise Penny Orginaltitel: State of Terror Aus dem Englischen von: Sybille Uplegger Verlag: HarperCollins Erstmals erschienen: Oktober 2021 Anzahl Seiten: 560 Preis: ab 27.90 Fr.

