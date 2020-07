FuW-Sommerlektüre

Urlaubszeit ist Lesezeit. Gerade weil der Reiseradius dieses Jahr ein­geschränkt bleibt, ist es umso schöner, in der Berghütte, am Seeufer oder auf dem eigenen Balkon alles um sich herum zu vergessen. Die Redaktion der «Finanz und Wirtschaft» hat für Sie Bücher zusammengestellt, durch deren Lektüre Sie genau das erreichen. Natürlich alles Werke mit einem Bezug zur Finanzwelt. Viel Lesevergnügen!

01 | Das Vermächtnis meines Lebens



Worum geht es: Robert Iger hatte es nicht leicht, als er im Oktober 2005 den legendären Michael Eisner ­ablöste und CEO des angeschlagenen Walt-Disney-Konzerns wurde. Der Aktienkurs war auf 24 $ gefallen. Nun blickt Iger zurück auf fünfzehn Jahre an der operativen Spitze von Disney und hat viel zu berichten. Die Übernahmen von Pixar Animation, Marvel und Lucasfilm fallen unter seine Regentschaft. Ebenso die Expansion der Disneyland-Themenparks ins Ausland.



Darum geht es wirklich: Was bleibt nach einem Leben zwischen Achterbahnen, Blockbuster-Filmen, Mickey-Maus-Paraden und dem Druck der Investoren an der Börse? Iger hat aus seiner CEO-Zeit zehn Ratschläge abgeleitet, die er künftigen Führungskräften ans Herz legt: Optimismus, Mut, Fokus, Entschlossenheit, Neugier, Fairness, Nachdenklichkeit, Authentizität, Perfektion und Integrität. Mag abgedroschen klingen, aber wie so oft bei den Amerikanern verstecken sich hinter den Floskeln viele Emotionen, und von denen erzählt Iger sehr ehrlich. Die Aktien Walt Disney notierten bei seinem Rücktritt im Februar 2020 übrigens bei 138 $.



Geeignet für: Künftige CEO und alle Disney-, Marvel- und Star-Wars-Fans.(PA)



Autor: Robert Iger

Orginaltitel: The Ride of a Lifetime

Aus dem Englischen von: Almuth Braun

Verlag: Random House, Finanzbuch Verlag

Erstmals erschienen: September 2019, erscheint am 11. August auf Deutsch

Anzahl Seiten: 300

Preis: ab 26.80 Fr.



02 | Aus der Welt



Worum geht es: Weshalb führt uns unser Verstand ­immer wieder hinters Licht? Diese Frage steht im Zen­trum des Schaffens der beiden Forscher Amos Tversky und Daniel Kahneman. Ausgehend von ihrer Freundschaft und Lebensgeschichte gelingt es dem Autor ­Michael Lewis – er hat sich einen Namen gemacht mit Büchern über die Probleme in der Finanzwelt –, komplexe psychologische Theorien verständlich und unterhaltsam zu vermitteln.



Darum geht es wirklich: Wie zwei Männer ihre Gegensätze kombiniert haben, um mit ihren Theorien nicht nur das Feld der Psychologie, sondern auch viele weitere Anwendungsbereiche zu revolutionieren: von der Medizin über die Wirtschaftswissenschaften bis hin zum Sport. Tverskys Unverfrorenheit hat dem Duo den Mut gegeben, bestehende Grundsätze zu hinterfragen. Kahnemans stetige Zweifel an allem und besonders an sich selbst führten dazu, dass es ihnen immer wieder gelungen ist, menschliche Irrationalität aufzudecken.



Geeignet für: Skeptiker, die ihren Glauben an das Gute im Menschen noch nicht ganz aufgegeben haben und deshalb die Fehlbarkeit des menschlichen Denkens besser verstehen wollen.(MB)



Autor: Michael Lewis

Orginaltitel: The Undoing Project

Aus dem Englischen von: Jürgen Neubauer und Sebastian Vogel

Verlag: Campus

Erstmals erschienen: Januar 2017

Anzahl Seiten: 359

Preis: ab 29.50 Fr.



03 | The Undocumented Americans



Worum geht es: Sie halfen nach dem 11. September mit, Downtown Manhattan von den Trümmern zu befreien, sie organisierten Hilfe und reparierten Häuser von New Yorkern, nachdem Hurrikan «Sandy» die Stadt überschwemmt hatte. Im Alltag kochen sie in Restaurants, stehen auf Baustellen und kümmern sich um ­Kinder aus der weissen Mittel- und Oberschicht. Die Rede ist von den Millionen illegaler Einwanderer, die in den USA die Wirtschaft am Laufen halten. Dieses Buch bringt dem Leser ihre Geschichten näher, auf eine Art und Weise, die ihresgleichen sucht.



Darum geht es wirklich: Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung sind Menschen zweiter Klasse. Viele zahlen Sozialabgaben und Steuern – erhalten aber ­weder Sozialhilfe noch Arbeitslosenunterstützung. Karla Cornejo Villavicencio – sie gehört zu den ersten ­illegalen Einwanderern, die die Eliteuni Harvard abgeschlossen haben – zeigt ihre Schicksale: wie Familien auseinandergerissen werden, Menschen in Kirchen Unterschlupf finden und, immer wieder, wie Migranten arbeiten und dabei ausgenutzt werden – auf der Suche nach einem besseren Leben.



Geeignet für: Alle, die sich vor der Schattenseite des amerikanischen Traums nicht fürchten.(ML)



Autor: Karla Cornejo Villavicencio

Orginaltitel: The Undocumented Americans

Aus dem Englischen von: Jürgen Neubauer und Sebastian Vogel

Verlag: Random House

Erstmals erschienen: März 2020

Anzahl Seiten: 208

Preis: ab 29.90 Fr.