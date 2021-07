FuW-Sommerlektüre

Montecrypto Worum geht es: Privatdetektiv Ed Dante – ein dem Alkohol zugeneigter Antiheld – wird auf eine kurzweilige Schnitzeljagd geschickt, um einen ­milliardenschweren Schatz an Kryptowährungen zu heben. Der Titel ist denn auch eine Anspielung auf den Klassiker «Der Graf von Monte Christo». Dante hat als früherer Topmanager einer an Lehman Brothers erinnernden Pleitebank zwar einen Finanz­hintergrund, doch mit Krypto kennt er sich nicht aus. Dank seinen Ermittlungen erfährt daher auch der Leser en passant, was hinter Begriffen wie Blockchain, Stablecoin oder Shitcoin steckt. Darum geht es wirklich: Der Plot bringt nicht nur durchgehende Spannung, sondern es kommen auch tiefgehende Fragen bezüglich des globalen Finanz­systems auf. Ist Krypto eine Alternative zum «Fiat-Geld» – also zu den von der Zentralbank ausgegebenen ­Währungen? Und könnten künftig Tech-Firmen wie Facebook mit eigenen Zahlungsmitteln die Welt ­dominieren? Was passiert, wenn das Vertrauen in die klassischen Finanzinstitutionen zusammenbricht? Geeignet für: Alle, die am Strand gerne intelligente Spannungsliteratur lesen – ob man an Kryptowährungen nun besonders interessiert ist oder nicht. (AT) Autor: Tom Hillenbrand Verlag: Kiepenheuer & Witsch Erstmals erschienen: März 2021 Anzahl Seiten: 448 Preis: ab 19.10 Fr.

