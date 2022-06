FuW-Sommerlektüre

Change it! 21 kreative Anstiftungen, die ganze Welt, jede ­Organisation und sogar sich selbst zu verändern Worum geht es: Das neue Buch der Hinnen-Brüder zu Storytelling nutzt einfache Bilder: Eine Geschichte bestehe aus Anfang, Mitte und Ende. Und der Anfang unterscheide sich vom Ende. Die Geschichte bewirkt also eine Veränderung. Beispiele reichen vom Samurai, der auf die Toilette muss und sich am Ende besser fühlt, bis zum Barista eines E-Bike-Herstellers, dessen Tattoo zum Sinnbild der Vision seines Unternehmens wird. In 21 Kapiteln geht es darum, mit authentischen Geschichten etwas zu bewirken. Auch Negativbeispiele sind erwähnt, etwa ABB und UBS mit exakt wortgleichen Floskeln zu Nachhaltigkeit. Darum geht es wirklich: Krieg, Pandemien, Klimakatastrophe. Die reale Welt gerät aus den Fugen, zugleich wird sie im virtuellen Raum immer differenzierter. Gut erzählte Geschichten sind der Schlüssel, um die beiden Welten miteinander in Einklang zu bringen. Nach der Lektüre von «Change it» tritt keine wundersame Erleuchtung ein, die zur Weltverbesserung befähigt. Doch das Buch inspiriert. Es macht Lust, mit der eigenen Arbeit bessere «Geschichten» zu schaffen. Die Kapitel sind jeweils nur wenige Seiten lang und leicht ­verdaulich, zugleich voller literarischer, historischer oder ganz banaler Anekdoten, die den Horizont erweitern. Geeignet für: Geschichtenerzähler – im Grunde alle. (SYC) Autoren: Andri Hinnen und Gieri Hinnen Verlag: Murmann Publishers Erstmals erschienen: April 2022 Anzahl Seiten: 220 Preis: ab 30.70 Fr.

01 | Change it! 21 kreative Anstiftungen, die ganze Welt, jede ­Organisation und sogar sich selbst zu verändern Worum geht es: Das neue Buch der Hinnen-Brüder zu Storytelling nutzt einfache Bilder: Eine Geschichte bestehe aus Anfang, Mitte und Ende. Und der Anfang unterscheide sich vom Ende. Die Geschichte bewirkt also eine Veränderung. Beispiele reichen vom Samurai, der auf die Toilette muss und sich am Ende besser fühlt, bis zum Barista eines E-Bike-Herstellers, dessen Tattoo zum Sinnbild der Vision seines Unternehmens wird. In 21 Kapiteln geht es darum, mit authentischen Geschichten etwas zu bewirken. Auch Negativbeispiele sind erwähnt, etwa ABB und UBS mit exakt wortgleichen Floskeln zu Nachhaltigkeit. Darum geht es wirklich: Krieg, Pandemien, Klimakatastrophe. Die reale Welt gerät aus den Fugen, zugleich wird sie im virtuellen Raum immer differenzierter. Gut erzählte Geschichten sind der Schlüssel, um die beiden Welten miteinander in Einklang zu bringen. Nach der Lektüre von «Change it» tritt keine wundersame Erleuchtung ein, die zur Weltverbesserung befähigt. Doch das Buch inspiriert. Es macht Lust, mit der eigenen Arbeit bessere «Geschichten» zu schaffen. Die Kapitel sind jeweils nur wenige Seiten lang und leicht ­verdaulich, zugleich voller literarischer, historischer oder ganz banaler Anekdoten, die den Horizont erweitern. Geeignet für: Geschichtenerzähler – im Grunde alle. (SYC) Autoren: Andri Hinnen und Gieri Hinnen Verlag: Murmann Publishers Erstmals erschienen: April 2022 Anzahl Seiten: 220 Preis: ab 30.70 Fr.

02 | Die geheimen Pionierinnen der Wirtschaft Aussergewöhnliche Frauen, die unsere Wirtschaftswelt nachhaltig geprägt haben Worum geht es: DIsabella von Portugal war eine einflussreiche Frau: Im 15. Jahrhundert lenkte sie die Geschicke des Burgunds und der Niederlande, handelte Friedensverträge aus und finanzierte Handelsflotten und Klöster. Sie ist eine der ersten Wirtschaftspionierinnen, die von Jana Lucas in diesem Jahrhunderte umspannenden Buch vorgestellt werden. Darum geht es wirklich: Das erste Franchisesystem waren nicht die Fastfood-Restaurants von McDonald’s, sondern die Schönheitssalons von Martha ­Matilda Harper. Veuve Clicquot ist nicht nur der Name eines Luxuschampagners, sondern der Frau, Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, genannt Veuve (Witwe) Clicquot, die aus dem Weinhandel ihres Mannes ein Champagnerimperium schuf. Innovationen von Unternehmerinnen wie ihnen wirken bis heute nach, gehen aber in der Geschichtsschreibung oft vergessen. Jana Lucas’ kurzweilige Porträts dieser Frauen bietet eine Korrektur der meist männlich geprägten Wirtschafts­geschichte – und viel Stoff für weitere Geschichten. Geeignet für: Wirtschaftsbegeisterte unter Zeitdruck – statt für jede Biografie über hundert Seiten lesen zu müssen, bekommt man in diesem Buch auf einen Schlag die Lebensgeschichte von gleich zwanzig Pionierinnen, jeweils in leicht verdaulichen Kapiteln. (MB) Autorin: Jana Lucas Verlag: Redline Erstmals erschienen: September 2021 Anzahl Seiten: 336 Preis: ab 24.70 Fr.

03 | Zwei Fremde im Zug Der Klassiker unter den Kriminalromanen und die Vorlage für einen der besten Hitchcock-Filme Worum geht es: Eine zufällige Begegnung während einer Zugfahrt von New York nach Texas und ein teuflischer Plan. Der aufdringliche ­alkoholisierte Millionärssohn Charles Bruno, der seinen Vater ermorden möchte, trifft auf den frustrierten Architekten Guy Haines, dessen Frau Miriam die Scheidung blockiert. Was wäre, wenn Bruno Miriam umbringt und Haines den verhassten Vater? Beide hätten das perfekte Alibi, und die Polizei würde nie die Verbindung eruieren können. Ein schauerliches Hirn­gespinst, denkt Haines. Doch dann wird aus dem Plan ­Realität und sein Leben zum Albtraum. Darum geht es wirklich: Roman und Film beginnen identisch. Aber schon bald verfolgen sie zwei unterschiedliche Handlungsstränge. Wer nur die Hollywood-Version von Meisterregisseur Alfred Hitchcock kennt, wird überrascht. ­Patricia Highsmiths Original erzählt eine komplett andere, vielschichtigere Geschichte. So wird dieser Roman zur Neuentdeckung. Vollgepackt mit Spannung, Noir-Atmosphäre sowie mit existenziellen Fragen und Zweifeln der Protagonisten, die an Dostojewskis «Verbrechen und Strafe» erinnern. Geeignet für: Highsmith-Fans, Krimi- und Kinoliebhaber. (AN) Autorin: Patricia Highsmith Originaltitel: Strangers on a Train Aus dem Englischen von: Melanie Walz Verlag: Diogenes Erstmals erschienen: März 1950 Anzahl Seiten: 464 Preis: ab 18.90 Fr.