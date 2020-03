Sonova senkt die Prognose

(AWP/AS) Der Hörgeräteproduzent Sonova (SOON 170.8 6.15%) reduziert den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20, wie er am Mittwochabend in einem Communiqué mitgeteilt hat.

In Lokalwährungen erwartet die Gruppe neu ein Umsatzwachstum von rund 8%. Zuvor hatte sie für das im März endende Geschäftsjahr ein Wachstum zwischen 9 und 11% in Lokalwährung prognostiziert. Mirabaud Securities schätzt den Umsatzrückgang im März auf 20%.

Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebita) werde den bisherigen Ausblick ebenfalls verfehlen. Das Unternehmen hatte die Prognose erst vor sechs Wochen erhöht, weil die neuste Hörgeräteplattform, Marvel, die Nachfrage angekurbelt hatte.

Nun sei für den Ebita für das bald endende Geschäftsjahr aufgrund des sich rasch verändernden Umfelds keine neue, konkrete Prognose mehr möglich. Der Wert in Lokalwährungen werde aber über dem Vorjahr sein, teilte das Unternehmen mit.

«Finanz und Wirtschaft» rechnete bislang mit einer Dividendenerhöhung. Stattdessen dürfte der Verwaltungsrat entscheiden, eine unveränderte Dividende von 2.90 Fr. oder sogar weniger auszuschütten.

Bis zum Beginn der Pandemie habe sich das Geschäft noch «voll im Rahmen» des Ausblicks entwickelt, schreibt Sonova. Im März seien die Verkäufe aber eingebrochen. In vielen wichtigen Märkten seien strenge Einschränkungen umgesetzt worden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Gesamte Branche leidet



Diese Massnahmen würden nun die gesamte Hörgeräteindustrie betreffen. Darüber hinaus würden in vielen Ländern planbare Operationen verschoben, was sich auf das Cochlea-Implantate-Geschäft von Sonova auswirke. Erst vor kurzem hatte daher der dänische Konkurrent Demant den Ausblick für 2020 aufgrund der Coronapandemie den Ausblick aufgehoben.

«Unsere Zielgruppe sind die Senioren, die sich nun nur noch sehr vorsichtig bewegen», erklärte Sonova-CEO Arnd Kaldowski am Mittwochabend im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Die Sonova-Geschäfte seien zwar überall noch geöffnet, doch seien die Öffnungszeiten vielerorts reduziert worden. Immerhin könnten den Kunden so noch Reparaturen für ihre Geräte angeboten werden.

Bereits vor zwei Wochen hatte das Unternehmen ein laufendes Aktienrückkaufprogramm wegen der Coronakrise sistiert. Mirabeaud schätzt die Cashposition von Sonova als «sehr solid» ein. Mitte des Geschäftsjahres habe das Unternehmen 242 Mio. Fr. Liquidität in der Bilanz gehabt.

Auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) schreibt in einem Kommentar, Sonova habe genug Cash und könne auf unausgeschöpfte Kreditlinien zugreifen, um die Liquidität aufrechtzuerhalten. Trotzdem empfiehlt sie Investoren, an der Seitenlinie zu bleiben.

Ein Unternehmenssprecher präzisierte gegenüber «Finanz und Wirtschaft», Sonova prüfe weitere Finanzierungsquellen. Vor diesem Hintergrund habe das Unternehmen heute Donnerstag auch eine Anleihe zu 0,55% bis 2022 in Höhe von 260 Mio. Fr. über die ZKB am Markt platziert.

Keine Abstriche an Forschung und Entwicklung



Um die Krise abzufedern, hat Sonova Massnahmen im Bereich Kurzarbeit ergriffen. Ausserdem gilt per sofort ein Einstellungsstopp. Forschung und Entwicklung sollen aber nicht tangiert sein.

Im Gespräch betonte CEO Kaldowski ausserdem, dass er mittelfristig trotz der aktuellen Krise optimistisch bleibe. Der Bedarf an Hörgeräten und Hördienstleistungen bleibe hoch. Ausserdem sei nicht davon auszugehen, dass sich an der Vergütung von Hörgeräten durch die Gesundheitssysteme in den verschiedenen Ländern viel ändern werde.

USA ebenfalls stark betroffen

Neben Europa nannte Kaldowski die USA als einen der derzeit am meisten betroffenen Märkte. Noch habe sich die Situation in Nordamerika zwar nicht ganz so zugespitzt wie auf dem Alten Kontinent, doch «bewegen sich die USA in eine ähnliche Richtung wie Europa».

Die Aktien halten sich am Donnerstag im Morgenhandel mehr oder weniger auf Vortagesniveau. Zuvor hatten sie seit dem Höchst Mitte Februar allerdings 40% eingebüsst. Da Sonova erst am 19. Mai eine Prognose für 2020/21 abgibt, ist es für ein Engagement zu früh. Am 19. Mai wird auch die Einladung zur Generalversammlung mit dem Dividendenvorschlag verschickt.