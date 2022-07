Sonova stösst SGS vom Börsenolymp

Ritterschlag für Sonova: Der Hörgerätehersteller steigt in den Schweizer Leit­index SMI auf. Das verkündete der Börsenbetreiber SIX am Dienstag nach Börsenschluss. Opfer des Wechsels sind SGS. Der Genfer Warenprüfkonzern steigt in den Index der mittelgrossen Schweizer Unternehmen SMIM ab. Die Änderungen treten am 16. September in Kraft. Weiter stossen Belimo und die Roche-Inhaber­aktien zum SMIM dazu, Cembra und BB Biotech verlieren ihre Zugehörigkeit.

Stabiler als die Branche

Der Aufstieg Sonovas überrascht nicht. Die Aktien legen seit Jahren stetig zu und haben die Bewertung des Unternehmens auf mittlerweile rund 20 Mrd. Fr. gehievt. Besonders seit Ausbruch der Pandemie 2020 haben sie sich als attraktive Anlage bewiesen. Selbst die Korrektur von Wachstumstiteln, die den Markt seit dem Frühling im Griff hat, übersteht Sonova bisweilen gut. Seit Anfang Jahr haben Aktionäre mit den Valoren weniger als 10% verloren. Der marktbreite SPI liegt 14% im Minus, andere Medtech-Werte wie Straumann oder Tecan haben rund 40% eingebüsst.