Sony steigt zum weltgrössten Musikverlag auf

(Reuters) Sony (SNE 46.1303 -1.98%) übernimmt für 2,3 Mrd. $ die Kontrolle über den Musikverlag Emi und wird damit zur weltweiten Nummer eins. Mit dem Zukauf holt sich der japanische Elektronikkonzern einen Katalog aus mehr als zwei Mio. Songs ins Haus – darunter Werke vom Rapper Kanye West, Soul-Sängerin Alicia Keys, dem Briten Sam Smith, der australischen Sängerin Sia, aber auch Klassiker von Queen, Carole King und Motown. Die Milliardeninvestition gilt als Zeichen für die Wiederbelebung der Musikindustrie – dank der Streaminganbieter wie Spotify (SPOT 151.81 0.92%) oder Apple (AAPL 186.47 -0.37%) Music.

Sonys US-Tochter kauft nach Angaben vom Dienstag die rund 60-prozentige Beteiligung des arabischen Staatsfonds Mubadala und hält danach 90% an Emi. Sony ist mit Emi vertraut, da die Japaner das Geschäft trotz Minderheitsbeteiligung bereits betrieben haben. Der Zukauf ist die erste grosse Transaktion des neuen Sony-Chefs Kenichiro Yoshida, der die Umsätze nach der Neuausrichtung des Konzerns auf Videospiele und Bildsensoren in die Höhe schrauben muss. Zuletzt hatten dem Unternehmen vor allem die niedrigen Margen im Geschäft mit Verbraucherelektronik zu schaffen gemacht. «Diese Investition in Inhalte ist ein entscheidender Schritt für unser langfristiges Wachstum», sagte Yoshida. Sony wird auch die Emi-Schulden übernehmen, die sich auf knapp 1,4 Mrd. $ belaufen.

Angaben von Sony zufolge hält Emi derzeit einen Anteil von 15% an der Musikindustrie und wird zusammen mit Sonys ATV-Sparte, die die Rechte an Songs wie «Over the rainbow», «Singin’ in the rain» oder «Stardust» besitzt, künftig Marktführer. Andere Grössen in dem Geschäft sind Universal Music und Warner Music. Der Trend zu Streamingdiensten erhöhe die Lizenzerlöse, sagte Macquarie-Analyst Damian Thong. Sony profitiere davon über direkte Verträge mit Spotify, Apple Music, Google (GOOGL 1072.81 -0.23%) Play, SoundCloud und YouTube.