Souverän ist, wer kreditwürdig ist

Es geht nicht um Souveränität, was immer das genau bedeuten mag – es geht um Kreditwürdigkeit: Länder mögen sich für unabhängig erklären, doch wenn sie keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben, «wird Souveränität zur kostspieligen Illusion».

Diese trockenen Feststellungen des Ökonomen Reuven Bremmer galten 1994, und sie gelten heute noch. Bremmer, der an der McGill University in Montreal lehrt, schrieb damals ein Papier über die finanziellen Optionen von Ländern, die über eine Scheidung zu beschliessen haben. Hintergrund waren die Sezessionsbestrebungen Quebecs.

Im Oktober 1995 lehnte die Bevölkerung der Provinz die Trennung von Kanada mit 50,6% ab. In einem ersten Referendum, 1980, hatten sich noch fast 60% für den Verbleib bei Kanada ausgesprochen. Heute scheint das Thema der «souveraineté» der Belle Province zwar nicht verschwunden, doch entschärft zu sein.

Quebec geniesst weitgehende Autonomie, die französische Sprache ist wirksam geschützt, die Wirtschaft wird nicht mehr einfach von anglophonen Eliten in Montreal beherrscht. Eine Mehrheit der Québecois scheint unterdessen eher nüchternem Pragmatismus als romantischem Nationalismus zuzuneigen; es ist denn auch kein drittes Plebiszit vorgesehen.

Zwei schlechte Optionen

Es fragt sich nun aber, inwieweit die schottischen und nun, vor allem, die führenden katalanischen Separatisten mit den tückischsten Fragen einer Scheidung vertraut sind. Dabei geht es, wie im Privatleben auch, ums Geld – um die Schulden und den Umgang damit nach der Trennung. Noch mehr fragt sich, ob diese vertrackte Problematik an der Basis auch nur halbwegs erkannt und verstanden wird.

Sofern am 1. Oktober Katalonien wirklich über die Loslösung von Spanien abstimmen, sie (gegen die Verfassung des Königreichs) annehmen und sich dann unverzüglich für souverän erklären sollte, kämen genau diese Schwierigkeiten rasch aufs Tapet; vorausgesetzt, Spanien liesse sich überhaupt auf einen Scheidungsprozess ein, wonach es bis dato nicht aussieht. Dem kurzen Rausch folgte gegebenenfalls mit Bestimmtheit ein übler Kater.

Bremmer skizzierte seinerzeit zwei Optionen, was die zentrale Frage des Umgangs mit den nationalen Schulden betrifft. Die erste: Die Regierung eines unabhängigen Quebec überzeugt Kanadas Kreditoren davon, die Bundesregierung in Ottawa vom (erst noch auszuhandelnden) Schuldenanteil Quebecs zu entbinden und ihn gegen Obligationen des neuen Staates einzutauschen. Die zweite: Quebec emittiert eigene Schuldtitel und deponiert sie bei der kanadischen Regierung, die weiterhin für alle Schulden des gesamten alten Staates haftet.

Die erste Option hielt Bremmer für ausgeschlossen. Öffentliche Schulden seien besichert durch die Fähigkeit einer Regierung, Steuern zu erheben. Die Märkte rechneten damals eher damit, dass Quebecs Steuersubstrat infolge von Abwanderung von Privaten und Unternehmen nach Rest-Kanada schrumpfen würde.

In einem solchen Szenario wären die Kreditoren nur durch eine wachstumsfreundliche Politik sowohl in Quebec wie in Rest-Kanada zu tragbaren Konditionen bei der Stange zu halten gewesen: Staatsausgaben und Steuern senken, deregulieren, privatisieren.

Das hatte Václav Klaus im Rahmen der Trennung Tschechiens von der Slowakei um 1993 mit Erfolg vorexerziert. Quebec jedoch unternahm kaum Reformanstrengungen in dieser Richtung. Heute ist, im Fall Kataloniens, von solcher Dynamik auch wenig zu erkennen, eher von Misswirtschaft und Korruption der regionalen Politikerkaste.

Die zweite Option hielt Bremmer ebenfalls für untauglich. In diesem Fall wäre die Kreditwürdigkeit Rest-Kanadas abhängig gewesen von der Zahlungsfähigkeit des abtrünnigen Quebec, was erfordert hätte, dass Ottawa sich weiterhin erheblichen Einfluss auf die Fiskalpolitik Quebecs hätte ausbedingen müssen.

Denn: Die Märkte, so Bremmer, würden es nicht akzeptieren, dass Rest-Kanada die gesamte gemeinsame Schuld trage, jedoch ein Viertel der Bevölkerung nicht besteuern könne. Es ist offenkundig, dass in einem Arrangement, das Ottawa Zugriff auf die Finanzen einer Republik Quebec eingeräumt hätte, von Souveränität kaum die Rede hätte sein können.

Die Währungsfrage hielt Bremmer im Vergleich zur Behandlung der Schulden für zweitrangig und lösbar. Die separatistische Provinzregierung wollte damals den kanadischen Dollar beibehalten – auch die geldpolitische Abhängigkeit von Ottawa wäre nicht wirklich ein Kennzeichen von Souveränität gewesen (schon das Referendum von 1980 hatte unter der schwammigen Devise «souveraineté-association» gestanden).

Allenfalls könnten die Kapitalmärkte eine Staatsregierung in Quebec zwingen, ihre Schulden in US-Dollar oder anderen Währungen zu emittieren, wenn sie befürchteten, der Loonie würde aus Quebec verschwinden und durch eine weichere Währung ersetzt werden.

Katalonien ist währungsmässig nicht spanisch, sondern europäisch. Der Euro ist auch in Nicht-EU-Ländern wie Montenegro oder Kosovo gesetzliches Zahlungsmittel, könnte es also im Prinzip auch in Katalonien bleiben. Ungewiss wäre jedoch, ob und wann ein «unabhängiges» Katalonien vollberechtigtes Mitglied der Währungsunion werden könnte.

Die Politiker mögen, in vaterländischer Aufwallung, dornenvolle Probleme wie die Schulden ausblenden – den Finanzmärkten können sie nichts vorgaukeln. Als 1976 der separatistische Parti Québecois erstmals an die Macht kam, siedelte fast der ganze Finanzsektor von Montreal, der traditionellen Bankenhauptstadt Kanadas, nach Toronto um, zügig und definitiv.

Die Bank of Montreal, ein besonders sprechendes Beispiel, hat zwar den Rechtssitz nach wie vor in der Stadt ihres Namens, doch selbst sie verschob 1977 den operativen Hauptsitz nach Toronto.

Bloss ein Versprechen

Heute profitiert, namentlich zulasten des Grossraums Barcelona, die Region Madrid von der Verunsicherung der einheimischen und der ausländischen Investoren über das Schicksal Kataloniens.

Weil die beiden Varianten, wie Staatsschulden nach einer Trennung zu behandeln sind, im Fall Kanada-Quebec nicht praktikabel waren (und auch im Fall Spanien-Katalonien enorme Probleme böten), bezeichnete Reuven Bremmer Souveränität für Quebec als im besten Fall ein Versprechen für den fernen Tag, an dem die gemeinsamen Schulden getilgt sind.

Wer über den Ausnahmezustand entscheidet, ist souverän, so definierte der deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt den Herrscher. In Abwandlung dessen lässt sich von Staaten sagen: Souverän ist, wer kreditwürdig ist.