Sozialleistungen in % des Bruttoinladprodukts

In der Schweiz wurden 2020 nicht weniger als 206 Mrd. Fr. für Sozialleistungen ausgegeben. Das sind 20,4 Mrd. oder 11% mehr als im Vorjahr – der grösste Anstieg seit drei Jahrzehnten. In den vergangenen zwanzig Jahren stiegen die Sozialausgaben im Durchschnitt knapp 3%. Der letztjährige Sprung ist zu zwei Dritteln eine direkte Folge der Coronapandemie. Nahezu 11 Mrd. Fr. wurden als Entschädigung für Kurzarbeit gesprochen, dazu kamen 3 Mrd. Fr. Erwerbs­ausfallentschädigung. Ein überdurchschnittlich wachsender Posten sind in der Regel Ausgaben im Gesundheitswesen. Sie haben gemäss aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik 4,3% zugenommen, etwas weniger als die 5% in den beiden Vorjahren. Wegen Corona sind die Sozialausgaben in den meisten Ländern Europas deutlich geklettert, am meisten in Malta, Irland und Zypern. Am wenigsten war das in Schweden und Dänemark der Fall, beides Länder mit verhältnismässig liberalem Coronaregime. Betrachtet man den Anteil der Sozialleistungen am Bruttoinlandprodukt (BIP), so ist er in der Schweiz von 25,6 auf 29,1% gestiegen. Dieses Niveau liegt zwischen den als ausgesprochen sozial geltenden nordischen Staaten Schweden und Dänemark. Niedrig ist der Anteil in Irland und in den meisten Ländern Osteuropas. Gerade Polens Gesellschaft wird nun durch die Welle ­ukrainischer Flüchtlinge zusätzlich enorm strapaziert.