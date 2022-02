Sozialpartnerschaft oder Sozialismus

«Kein Rentenabbau auf dem Buckel der Frauen»– so titelt die SP zur kommenden Abstimmung über die Reform AHV21. Gewerkschaften doppeln nach: «Miserable Rentensituation der Frauen. Die mittlere Pensionskassenrente ist nur halb so hoch wie die der Männer.» Ein nüchterner Blick zeigt anderes.

Zum Autor Werner C. Hug ist freier Bundeshausjournalist und spezialisiert auf Fragen der sozialen Sicherheit.

Vor über zweihundert Jahren entstanden unter dem Titel Hilfs-, Sterbe- und Rentenkassen die Vorläufer der Pensionskassen. In den Sechzigerjahren, noch vor Annahme des Dreisäulenkonzepts 1972 durch das Volk, existierten in der Schweiz über 10’000 Vorsorgeeinrichtungen mit über 1 Mio. Versicherten.

Mit dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) wurde die damit verbundene soziale Verantwortung des Arbeitgebers gesetzlich verankert. Damit entstand eine juristisch eigenständige, vom Arbeitgeber unabhängige Rechtsform, meistens eine Stiftung, die paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern verantwortlich geführt wird. Der Stiftungsrat nimmt die Gesamtleitung der Vorsorgeeinrichtung wahr; so entscheidet er über Kapitalanlage und Leistungen einzig und allein. In keinem anderen Land haben die Vertreter der Linken einen derart direkten Einfluss auf die Bestimmung der Höhe der Altersleistungen wie in der Schweiz.

Grosse Umverteilung in der AHV

Public Private Partnership, die sozialpartnerschaftliche Verantwortung des Patrons, existierte in der Schweiz somit schon im Fabrikzeitalter. Das BVG wurde gemäss Bundesverfassung sogar mit einem Sozialversicherungsauftrag versehen. Die privat durchgeführte Alters- und Invalidenvorsorge wird in einem obligatorischen und einem überobligatorischen Teil geregelt. Das Obligatorium sichert eine Mindestgarantie, die zusammen mit der AHV 60% eines Lohnes von rund 86’000 Fr. sichern soll. Diese Regelung ist einmalig. In der Sozialversicherung AHV werden vom Lohn unbegrenzt Beiträge je hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingefordert, während die Rente limitiert ist. Hier findet also eine immense Umverteilung von hohen zu niedrigen Löhnen statt. 95% der heutigen AHV-Rentenempfänger haben ihre Rente nicht selbst finanziert.

In den Pensionskassen, wo jeder gemäss seinem Lohn auf sein eigenes Konto spart, werden Löhne bis zu 860’000 Fr. versichert. Die Beiträge werden mindestens hälftig erhoben, wobei viele Arbeitgeber mehr als 50% beitragen. Die Rente resultiert aus dem vorhandenen Altersguthaben, multipliziert mit dem Umwandlungssatz. Das Parlament und in letzter Instanz das Volk bestimmen Leistungen und Finanzierung der AHV. So wurden in den vergangenen 25 Jahren die mit der Langlebigkeit entstehenden Defizite stets mit Mehrwertsteuer- und Beitragserhöhungen gedeckt.

Angesichts der demografischen Herausforderungen und der sinkenden Kapitalrenditen blieb den Pensionskassen nichts anderes übrig, als die garantierten Leistungen der bescheidenen Einkommen im Obligatorium über die Herabsetzung des Umwandlungssatzes im Überobligatorium, also über höhere Löhne, zu finanzieren. Die Arbeitnehmer- und die Arbeitgebervertreter in den Stiftungsräten sahen sich aus rein ökonomischer Betrachtung dazu gezwungen. Mit dieser Quersubventionierung wird jedoch die Solidarität im Kapitaldeckungsverfahren über Gebühr strapaziert. Konsequenz: Die PK-Renten der höheren Löhne sinken. Dabei hat doch jeder für sich selbst gespart.

PK-Neurenten der Männer sinken

In der Neurentenstatistik manifestiert sich dieser Effekt recht deutlich. So sind die monatlichen PK-Renten der Männer zwischen 2015 und 2020 im Median von 2294 auf 2081 Fr. zurückgegangen. Für Frauen sind sie leicht gestiegen, auf 1167 Fr. Die PK-Renten der niedrigen Löhne (erstes Quartil) der Frauen sind sogar 2,5% gewachsen. Trotzdem titelt das Bundesamt für Statistik: «Männer beziehen mehr als doppelt so hohe Kapitalleistungen wie Frauen.» Dass die Renten der Männer rückläufig sind und die der Frauen leicht steigen, darüber schweigt das Communiqué des Departements des Sozialministers.

Es wird auch nicht erklärt, dass in der zweiten Säule jeder gemäss seinem Einkommen für sich spart. Wer also wenig verdient, der kann weniger auf die Seite legen. Wer mehr verdient, verfügt über ein höheres Alterskapital. Warum haben einige Männer einen Teil des Kapitals und einen Teil als Rente bezogen? Die Männer des Jahrgangs 1955 haben während ihrer Erwerbstätigkeit wohl schon vor Einführung des BVG 1985 gut verdient und damit in der Pensionskasse angespart. Zudem haben sie mit ihren Ehefrauen und ihren zugesprochenen Renten eine Rechnung gemacht und die niedrigen Umwandlungssätze mit Kapitalbezügen kompensiert.

Weil ihre Frauen, getreu dem früheren Familienbild, erst nach dem Auszug der Kinder wieder erwerbstätig wurden, fällt ihre PK-Rente entsprechend geringer aus. Dafür erhalten sie mit den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in der AHV und mit dem AHV-Einkommen ihres Mannes eine höhere, ja sogar eine Maximalrente. Zusammen mit den PK-Renten und mit der gekürzten AHV-Ehepaarrente (3585 Fr.) resultieren für Ehepaare im Median insgesamt 6833 Fr. Lohneinkommen von 10’000 Fr. monatlich werden damit mit 68% abgedeckt.

Hohle Phrasen

Bundesrat Berset treu folgend, schreibt der «Blick»: «So miserabel sind die Frauenrenten.» Der Co-Präsident der SP, Cédric Wermuth, klagt: «Es ist absurd, dieses Land wird immer reicher. Die Unternehmer machen immer mehr Gewinn, und als Konsequenz daraus sollen die Arbeitnehmenden mehr schaffen. Das ist völlig falsch. Nein, man muss dafür sorgen, dass der Reichtum in diesem Land gerechter verteilt ist.» Co-Präsidentin Mattea Meyer doppelt nach: «Wir stärken die AHV und fahren die instabile zweite Säule zurück, indem Lohnprozente von der zweiten in die erste Säule verschoben werden.»

Die angeblich «Reichen» sollen also nicht nur über die AHV und die direkte Bundessteuer – hier spülen steuerbare Einkommen über 60’000 Fr. mehr als 90% in die Bundeskasse –, sondern auch noch in der zweiten Säule geschröpft werden. Wollen SP und Gewerkschaften über Karl Marx’ Mehrwerttheorie hinaus nicht nur den Profit der Unternehmer, sondern auch die hohen Löhne enteignen? Wäre es nicht ehrlicher, wenn sie sich vorher von der verantwortungsvoll gelebten paritätischen Verwaltung als Sozialpartner offiziell verabschiedeten und sich der Öffentlichkeit und den Wählern als Kommunisten präsentierten?