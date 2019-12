Sozialstaat braucht Wachstum

Die Schweiz verfügt über ein ausgesprochen dichtes Netz der sozialen Sicherheit – es dürfte weltweit eine Spitzenposition einnehmen. Dennoch soll immer weiter perfektioniert werden, obwohl die Kosten dafür überproportional steigen. Das ist politisch so lange kein Problem, als die Illusion aufrechterhalten werden kann, dass andere dafür zu zahlen haben.

Dieser Illusion wird der Ständerat am Donnerstag wohl erneut erliegen. Zur Debatte steht die vom Bundesrat im Sommer in absoluter Rekordzeit zusammengezimmerte neue Sozialversicherung der Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose. Vorgeschlagen wird die Einführung einer Überbrückungsrente für Personen, die nach dem 60. Altersjahr von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert werden. Wer gewisse Bedingungen betreffend Arbeitsdauer und Vermögen erfüllt, dürfte eine Rente beziehen.

Der Kreis derjenigen, die davon profitieren könnten, ist klein: 2018 wären es rund 2600 Personen oder 0,05% der Erwerbstätigen gewesen. Selbst wenn sich die Zahl in Zukunft verdoppelt, fragt sich, ob eine neue Sozialversicherung nötig ist. Das Problem, so es denn existiert, liesse sich auch einfacher und billiger lösen.

Der Bund schätzt die Kosten für 2021 auf etwa 30 Mio. Fr. In den Folgejahren sollen sie bis auf 230 Mio. Fr. pro Jahr steigen – ob das reicht, steht in den Sternen. Das ist umso problematischer, als unsicher ist, ob die Leistung nicht kontraproduktiv wirkt, also die Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Arbeitslosenquote der über 60-Jährigen in der Folge steigt.

Dieser geplante Sozialausbau steht nicht allein: Voraussichtlich am Freitag wird der Bundesrat über die Vorschläge der Sozialpartner zur zweiten Säule befinden. Um die überfällige Senkung des Umwandlungssatzes schmackhaft zu machen, soll ein pauschaler Rentenzuschlag pro Kopf ausgerichtet werden. Zu finanzieren wäre dieser systemfremde Ausbau über zusätzliche Lohnprozente.

Auch hier gilt: Die Dosis macht das Gift. Die einzelnen Ausbauschritte mögen für sich allein nicht allzu teuer erscheinen. In der Summe aber fallen sie ins Gewicht, zumal noch weitere Zusatzbelastungen (AHV) absehbar sind.

Ob die Kosten direkt dem Bund belastet oder über Lohnprozente finanziert werden oder ob die Mehrwertsteuer erhöht wird – am Ende bezahlt stets derselbe: Die Mittel, die in den Sozialausbau gesteckt werden, müssen in der Endabrechnung von der Wirtschaft (der sie anderswo fehlen) erarbeitet werden: Hier findet die Wertschöpfung statt. Und die verfügbaren Mittel der Konsumenten und Steuerzahler sinken in der Tendenz.

Um den Ausbau des Sozialstaats finanzieren zu können, braucht es eine wachsende Wirtschaft. Das gilt schon nur zum Erhalt des Leistungsniveaus mit einer wachsenden Bevölkerung. Dieser Umstand geht, gerade in Zeiten der wachstumsskeptischen Klimadebatte, verloren. Links-grüne Kreise üben sich wieder in fundamentaler Wachstumskritik. Sie begeben sich damit in einen Widerspruch: Ein stets perfekterer Sozialstaat ist ohne Wachstum nicht zu haben.