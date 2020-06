S&P 500 nähert sich Rekordhoch

Alles ist gut. Der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 notiert gegenüber dem Jahresbeginn wieder im Plus, und zum Rekordhoch vom 19. Februar fehlen nur noch 4%. Der technologielastige Nasdaq Composite hat das damalige Höchst bereits übertroffen. Auf den ersten Blick gibt es keine Spuren mehr von der Coronaviruspandemie, den Millionen Arbeitslosen oder dem schärfsten Einbruch der amerikanischen Konjunktur seit dem Zweiten Weltkrieg, der gemäss offiziellen Angaben bereits im Februar eingesetzt hat.

Irrational sind die Investoren deswegen aber nicht. Denn der Aktienmarkt hat sich nur scheinbar von der Realwirtschaft entkoppelt. Die letzte Märzwoche erklärt, warum. Als eine Finanzkrise drohte, verhinderte das Federal Reserve mit mehreren Notmassnahmen am 23. März eine Kreditklemme. Am 27. März unterschrieb US-Präsident Trump dann ein Rettungspaket in der Höhe von 2 Bio. $. Der Marktstratege Ed Yardeni bezeichnet die Massnahmen als «Modern Monetary Theory auf Steroiden». Für Friedenszeiten sind die Summen beispiellos. In den Augen von Doug Peta, US-Chefstratege von BCA Research, gingen Investoren eine «nüchterne Wette» ein, dass das Fed und die amerikanische Regierung alles tun würden, was notwendig sei.