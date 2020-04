Spanien steht vor enormen Schwierigkeiten

Es gibt zurzeit aus Spanien wenig ­Erfreuliches zu berichten. Die weltweit grassierende Coronapandemie hat das Land mit aller Wucht getroffen und binnen Wochen enorme Schäden verursacht. Die Zahlen der mit dem Covid-19-Virus Infizierten sind schockierend, und vor allem die vielen Todesfälle sind nur schwer zu verstehen. Mittlerweile zählt Spanien zu den Ländern, die am härtesten von der Seuche betroffen sind, und eine generelle Lockerung der verhängten Notstandsmassnahmen ist per heute nicht in Sicht, wenn auch gewisse Lockerungen jetzt, nach Wochen der rigorosen Ausgangssperre, zaghaft gewagt werden.

So sollen ab Mitte Mai gewisse Erleichterungen und Öffnungen möglich sein, obwohl die täglich von den Behörden am Fernsehen kommentierte Ansteckungskurve sich immer noch nicht deutlich ­genug nach unten verbiegen lässt. Gleichwohl interpretieren die Gesundheitsexperten aus den letzten Daten eine gewisse Verlangsamung im Verlauf der Infektionskrankheit, die zu Hoffnung Anlass gibt.

Die nackten Zahlen sind jedoch erschütternd: über 200 000 Fälle, davon gegen 22 000 Tote. Viele Verstorbene sind unter der älteren Bevölkerung zu beklagen. Immerhin: Die Anzahl der Genesenen steigt auf gegen 90 000.

Der Unmut wächst

Keine Frage, Spanien durchlebt die schwerste Krise seiner jüngsten Geschichte. Die Bevölkerung hat bis anhin beispielhaft stoisch, diszipliniert und sehr solidarisch auf die Jahrhundertherausforderung reagiert. Die strengen Massnahmen der Regierung sind im ganzen Land mit Verständnis und Zustimmung akzeptiert und befolgt worden. Trotzdem wächst in der Gesellschaft der Unmut über das dürftige Krisenmanagement. Es steht heute fest, dass die Regierung von Pedro Sánchez zu spät auf die Pandemie reagierte und die Massendemonstration vom 8. März, zum internationalen Tag der Frau, nicht hätte bewilligen dürfen. Es muss angenommen werden, dass es ihr politisch wichtig war, den Anlass gegen besseres Wissen durchzuführen, um so ihre feministische Ausrichtung zu unterstreichen. Dort entstand offenbar ein Cluster, mit weitreichenden Konsequenzen für die Verbreitung des Virus.

Noch am 9. März hatte der Epidemiologe Fernando Simón, der als Sprecher des Gesundheitsministeriums für die Coronakrise fungiert, eindrücklich beschwichtigt, dass «Spanien nur eine Handvoll Fälle ­haben wird». Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte bis dann bereits mehrere Warnungen ausgesprochen, auch wenn sie erst am 11. März das Geschehen als weltweite Pandemie einstufte. Schon kurz darauf war die Regierung gezwungen, die erste Stufe des Alarmzustands auszurufen und ein Krisenkommando unter der Leitung des Gesundheits­ministers einzuberufen.

Die sechzehn autonomen Regionen wurden unter die Führung der Zentral­regierung gestellt und die Armee im ganzen Territorium eingesetzt, um vorwiegend Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen und Infrastrukturarbeiten zu verrichten, wie die Desinfizierung von Altersheimen und öffentlichen Plätzen oder die Errichtung von Notspitälern. Ihre diskrete und effiziente Arbeit wurde bisher im ganzen Lande wohlwollend aufgenommen. Als heroisch kann man den selbstlosen und couragierten Einsatz der Ärzte sowie des Kranken-und Pflegepersonals bezeichnen, die bis zur Erschöpfung immer noch an vor­derster Front kämpfen, oft ohne korrekte Schutzausrüstung. Mancherorts fehlte es an Beatmungsgeräten und Unterbringungsmöglichkeiten. Über 30 000 Pfleger sollen mittlerweile angesteckt worden sein, was als skandalös empfunden wird, denn in der allgemeinen Wahrnehmung galt das spanische Gesundheitssystem bis anhin als hervorragend.

Nun rächen sich die Sparübungen, die Spanien als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 durchmachen musste. Es rächen sich zudem das jahrelange politische Provisorium und die Hickhackkultur, die zweifellos zu einer ­Radikalisierung der Gesellschaft geführt hat. Schliesslich ist es der seit Januar ­herrschenden Minderheitsregierung aus Sozialisten und Kommunisten um Pedro Sánchez bis heute nicht gelungen, ein neues Budget zu verabschieden. Die Regierung arbeitet immer noch mit dem Haushaltsplan des konservativen Vorgängers Mariano Rajoy, der vor zwei Jahren abgetreten ist. Schliesslich haben die seit Jahren anhaltenden Querelen mit den ­katalanischen Separatisten das Land geschwächt, die Kräfte verzettelt.

Spanien war nicht gut vorbereitet auf diese Krise. Als er angesichts der drohenden Gefahr dann zu Massnahmen bereit war, handelte Sánchez dezidiert und verhängte harte Einschränkungen für das ­soziale wie auch das Wirtschaftsleben. Mit den Attributen des Ausnahmezustands ausgestattet, bemühte er sich, ein positives und dynamisches Bild seiner Regierungsarbeit zu vermitteln, und setzte sich in verschiedenen Pressekonferenzen in Szene. Sánchez vergass aber, die regionalen Regierungschefs der autonomen Regionen, mit denen er über Videokonferenzen korrespondiert, stärker in sein Massnahmendispositiv einzubinden. Auch wurde das Parlament unter dem Vorwand der Coronaschutzregelungen viel zu lange geschlossen und erst nach heftigen Protesten der Opposition wieder eröffnet.

Düstere Szenarien

Bei den vielen Pressekonferenzen wurden die Fragen der Journalisten gefiltert, und der Staatssekretär für Information reichte sie an die Verantwortlichen weiter. Erst nach dem massiven Einspruch von gegen 500 Journalisten war die Regierung bereit, direkte Fragen zuzulassen. Eine Steil­vorlage für die konservative Opposition, die der Exekutive vorwirft, unter dem Deckmantel der Krise diktatorische Ticks zu entwickeln, wie der von Podemos ausgehende Plan eines Grundlohns für alle Spanier. Das würde im Jahr gegen 6 Mrd. € kosten, was die trüben Wirtschaftsaussichten noch weiter verschlechtern würde.

Im Kabinett sind die Spannungen zwischen Sozialisten und Kommunisten nicht mehr wegzureden, zu forsch und ideologisch treten die Podemos-Minister auf – und allen voran ihr Chef Pablo Iglesias. Bereits hat Wirtschaftsministerin ­Nadia Calviño gewarnt, Spanien könne sich keine zusätzlichen Staatsausgaben leisten. Die Zentralbank zeichnet derweil ein wüstes Szenario für dieses Jahr. So soll die Wirtschaftsleistung 13% zurückgehen und die Arbeitslosenrate auf 22% steigen. Kein Wunder, beeilt sich jetzt auf einmal der Regierungschef, die Opposition um sich zu scharen, von einem «Pakt für den nationalen Wiederaufbau» zu sprechen und in der EU einen «Marshallplan» für Spanien einzufordern. Das Land steht vor enormen Schwierigkeiten, deren Tragweite heute noch nicht abschätzbar ist.